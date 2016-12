As temperaturas podem na próxima madrugada chegar aos 8 graus negativos (-8°C) no norte do Luxemburgo, de acordo com as mais recentes previsões do Meteolux.

O portal meteorológico do país avisa que na próxima madrugada e na manhã de sexta-feira as temperaturas serão muito baixas no país e podem chegar aos -8°C no norte do Grão-Ducado.

A situação meteorológica adversa deverá manter-se das 03:00 até às 10:00 desta sexta-feira, altura em que o nevoeiro se dissipará, dando lugar ao Sol. Contudo, a temperatura máxima prevista para esta sexta-feira rondará os 4°C.

A temperatura voltará a descer de forma acentuada na madrugada de sábado, véspera de Ano Novo, com os termómetros a atingirem os -9°C.

A passagem de ano acontecerá também com temperaturas negativas. Segundo o Meteolux, na madrugada de domingo, dia 1 de janeiro de 2017, o mercúrio dos termómetros marcará -4°C.



