O mês de janeiro de 2017 foi duas vezes mais frio do que a média dos últimos trinta anos, no Luxemburgo. Foi igualmente registado o dobro dos dias de neve e mais horas de Sol no país.

De acordo com o balanço mensal do Meteolux, a temperatura média em janeiro de 2017 rondou -1,6 ° C, cerca de 0,8°C inferior à temperatura mais baixa da média do período de referência (1981-2010).

Segundo os dados recolhidos no parque meteorológico, localizado perto do aeroporto do Luxemburgo, o pico mais frio foi registado no sábado, 7 de janeiro, no Findel, com o mercúrio a cair até aos -9,7°C. Já o dia “mais quente” do mês foi no dia 30 de janeiro, com a temperatura a subir ao 6,1°C.

Segundo os dados do Meteolux, foram registados 15 dias de neve no Findel, neve que permaneceu no chão por 16 dias. Durante o período de referência, o chão está coberto de neve durante 8,9 dias apenas em janeiro.

No primeiro mês de 2017, o solo luxemburguês permaneceu congelado 28 dos 31 dias que compõem janeiro. Ou seja, mais seis dias do que a média.

Quanto à presença do Sol, os luxemburgueses desfrutaram de 88,1 horas de Sol em janeiro. No total, são mais 33 horas do que num mês tradicional de janeiro.



