Luxleaks chega ao fim sem ouvir Marius Kohl

É o grande ausente no processo Luxleaks. O ex-funcionário das Finanças que assinou centenas de acordos fiscais para permitir poupanças de milhões às multinacionais conseguiu passar ao lado de todo o processo Luxleaks. No banco dos réus estavam dois ex-funcionários da PricewaterhouseCoopers (PwC), Antoine Deltour e Raphaël Halet, que revelaram ao jornalista Edouard Perrin um esquema de evasão fiscal feito entre o Estado luxemburguês e centenas de multinacionais, através da consultora.

Marius Kohl era o funcionário responsável pela secção das Finanças “Sociétés 6” até 2012, altura em que se reformou. Foi dali que saíram os acordos fiscais secretos (’tax ruling’) denunciados no escândalo Luxleaks, que em alguns casos reduziram os impostos a pagar pelas multinacionais para valores inferiores a 1%. A defesa dos denunciantes quis ouvir o homem a quem o Wall Street Journal chamou “Mr Ruling”, mas, tanto em primeira instância como em sede de recurso, Marius Kohl apresentou atestados médicos. As datas cobriam cirurgicamente o período das audiências, garantindo que Kohl não seria ouvido em tribunal.

Os advogados de Raphaël Halet pediram a nomeação de um médico independente para verificar o estado de saúde do antigo funcionário. Em alternativa, propunham que o Tribunal se deslocasse a casa de Kohl, em Esch-sur-Alzette.

Esta era uma das questões pendentes que esperavam a decisão do tribunal. Quem autorizava estes ’rulings’? Como decidia o funcionário as regras de tributação a aplicar às multinacionais? Como se chegava a taxas de imposto inferiores a 1%? O juiz rejeitou o pedido da defesa, considerando que “a licitude ou a ilegalidade” dos atos praticados pelo ex-funcionário não são relevantes para o caso. Isto apesar de a Comissão Europeia estar a investigar alguns dos acordos fiscais assinados pelo ex-funcionário. A suposta legalidade dos acordos foi também o ’mantra’ do Governo luxemburguês para defender a prática e um argumento ouvido sistematicamente durante todo o julgamento: “Podia ser imoral, mas era legal”.

Ora, o advogado de Raphaël Halet disputa esta versão, apontando que não havia legislação para regulamentar as decisões de Marius Kohl. “Um único homem que demorava em média três minutos por ’ruling’”, apontou Bernard Colin. “E não queremos saber o que fazia este homem no seu gabinete durante 30 anos e como o fazia?”, questionou. “Um só homem criou as normas sem uma base legal”, afirmou.

A resposta do juiz é dada em duas das 50 páginas da sentença. Além de afirmar que a legalidade da prática não é relevante para determinar o estatuto de lançadores de alerta dos arguidos, o juiz diz que o tribunal “não pode pronunciar-se sobre a legalidade de uma decisão administrativa” – no caso, os acordos fiscais. Por outras palavras, o tribunal competente para decidir se os acordos fiscais eram ou não ilegais seria o tribunal administrativo, sustentou o juiz.

Muro de silêncio

Mas não foi só ao tribunal que Marius Kohl conseguiu escapar. O ex-funcionário também deixou sem resposta a convocatória da Comissão do Parlamento Europeu que investigou o caso Luxleaks. A proximidade do ex-funcionário com a PwC levou mesmo o deputado David Wagner a questionar os ministros da Justiça e das Finanças do Luxemburgo, Félix Braz e Pierre Gramegna. Em causa está o facto de a consultora ter desempenhado funções de secretariado das Finanças, digitalizando e arquivando os acordos fiscais assinados por Marius Kohl. O deputado do Déi Lénk perguntava se não estava em causa o crime de corrupção ativa e se Félix Braz considerava abrir inquérito. Em resposta, o ministro da Justiça recusou pronunciar-se, remetendo a questão para a Procuradoria, a quem caberia “a qualificação penal dos factos”.

A vida secreta de Marius Kohl

Marius Kohl é provavelmente o funcionário do Fisco mais conhecido do mundo, mas fisicamente, poucos o viram. O Wall Street Journal faz uma das poucas descrições do luxemburguês: “Mr Ruling” usa rabo de cavalo. Questionado sobre a forma como decidia as taxas a aplicar à complicada engenharia financeira das multinacionais, Marius Kohl limitou-se a erguer o dedo indicador no ar. Era “a olho”.

O jornal foi o único a conseguir entrevistar Marius Kohl, em outubro de 2014, dias antes de o escândalo Luxleaks ser revelado pelo Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação (ICIJ, na sigla em inglês). A partir daí, silêncio rádio. O Contacto tentou abordar Marius Kohl na casa onde este vive, em Esch-sur-Alzette. Deparou-se com mais um muro de silêncio. Na casa azul, sem identificação na caixa do correio, não há campainha. Um portão de ferro separa a rua da porta de entrada. Para conseguir contactar o ex-funcionário, é necessário ligar-lhe para o telemóvel.

No meio de todo este mistério, há novas revelações. Dois dias antes da leitura da sentença, o diário Le Quotidien noticiou que, ao tempo em que era funcionário da Administração das Contribuições, Marius Kohl era secretário-geral de uma dezena de empresas. O nome do ex-funcionário também está ligado a várias empresas do setor imobiliário, sendo acionista de pelo menos duas, com uma participação de 20 e 25%, segundo o jornal. Isto apesar de os funcionários do Fisco não poderem desempenhar outras atividades com fins lucrativos, por poder representar conflito de interesses.

Kohl escapou à operação “mãos limpas” desencadeada em 2006 pela Administração das Contribuições, em que outro funcionário do Fisco foi questionado sobre as suas atividades paralelas de aconselhamento a empresas. Nessa altura, “Mr Ruling” testemunhou no processo: dessa vez não apresentou atestado médico. O ex-funcionário investigado por conflito de interesses acabou por ser condenado em 2009. Marius Kohl nunca foi alvo de inquérito interno.

Paula Cravina de Sousa e Paula Telo Alves