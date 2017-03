Luxemburgo ignora recomendações europeias contra racismo e discriminação

O relatório da Comissão Europeia contra o Racismo e a Intolerância (ECRI), divulgado na semana passada, avalia a aplicação das recomendações feitas há cinco anos às autoridades luxemburguesas. E o organismo conclui que o Luxemburgo continua a não lhe dar ouvidos. À cabeça das críticas estão as leis anti-discriminação, que continuam a ser insuficientes para proteger as vítimas, denuncia o ECRI.

Apesar de reconhecer que o Luxemburgo “fez alguns progressos” desde a avaliação anterior, em 2012, aquele órgão considera alguns pontos “preocupantes”. A Comissão Europeia contra o Racismo e a Intolerância alerta também para o aumento da xenofobia no Luxemburgo após o referendo sobre o direito de voto dos estrangeiros nas eleições legislativas, em 2015, que o “não” venceu.

O relatório faz 14 recomendações, da habitação ao emprego, passando pela educação e o combate à xenofobia. A maioria já tinham sido feitas em relatórios anteriores, mas o Luxemburgo não deu seguimento às recomendações ou não as aplicou de forma adequada, aponta o ECRI. O Contacto faz o ponto das principais recomendações.

Constituição. Igualdade só para luxemburgueses.

O ECRI critica a formulação do princípio da igualdade consagrado na Constituição luxemburguesa: “Os luxemburgueses são iguais perante a lei”. O artigo seguinte precisa que os estrangeiros “gozam da mesma proteção acordada às pessoas e bens”. Uma formulação que “não se coaduna inteiramente com a Convenção Europeia dos Direitos do Homem”, aponta o ECRI. “A Constituição só consagra o direito à igualdade para os cidadãos luxemburgueses”, lê-se no relatório.

Discriminação. Vítimas não têm a quem recorrer.

O ECRI diz que “não existe até à data nenhuma via de recurso acessível às vitimas de discriminação para fazer valer os seus direitos”. O problema, já denunciado no relatório anterior, são os poderes limitados do Centro para a Igualdade de Tratamento (CET), responsável por combater a discriminação – pelo menos no papel. Na prática, o CET não pode receber queixas nem representar as vítimas em tribunal, limitando-se a fazer relatórios ou emitir recomendações. Outra falha apontada: a nacionalidade continua a estar fora da lista das causas da discriminação. Uma omissão que já tinha valido ao Luxemburgo uma reprimenda no relatório anterior (ver Contacto de 22 de fevereiro). O ECRI também recomenda que o CET e o provedor de justiça possam representar as vítimas em tribunal.

Nota positiva no entanto para a criação da Maison des Droits de l’Homme (Casa dos Direitos do Homem), que vai reunir as várias instituições de combate à discriminação no mesmo espaço. Ali passarão a estar o provedor de justiça, o ‘ombudsman’ para os direitos da criança, além do CET e da Comissão Consultiva para os Direitos do Homem.

Emprego. Imigrantes desempenham 75% dos trabalhos não qualificados.

Os dados do ECRI mostram que os imigrantes no Luxemburgo desempenham as funções menos bem pagas, ocupando 75% dos trabalhos pouco qualificados no país. O relatório destaca o setor da construção, apontando “condições de trabalho muito difíceis”. Por causa dos baixos salários e do elevado preço da habitação, “muitos operários são obrigados a viver juntos” no mesmo espaço, denuncia o ECRI.

Os imigrantes também são prejudicados no acesso ao emprego. Apesar de a taxa de desemprego dos estrangeiros (7%) ser relativamente baixa em relação à média da OCDE (de 12,5%), continua a bater a dos luxemburgueses (4%), aponta o ECRI. Os cabo-verdianos, os requerentes de asilo e os muçulmanos sofrem as maiores dificuldades no acesso ao mercado de trabalho.

Para combater estas desigualdades, o ECRI recomenda às autoridades luxemburguesas que “promovam o ensino das línguas oficiais” para adultos e a formação profissional, facilitando “o reconhecimento de diplomas obtidos no estrangeiro” e a entrada de refugiados no mercado de trabalho. O relatório recomenda ainda o aumento da habitação social para trabalhadores com baixos salários. Recorde-se que o Luxemburgo tem apenas 1,6% de casas destinadas aos que têm baixos rendimentos – um dos valores mais baixos entre os países da OCDE (ver Contacto de 15 de fevereiro).

Educação. Regime de línguas prejudica crianças estrangeiras.

A constatação não é nova. O último relatório PISA, citado nas recomendações do ECRI, apontava que os filhos de imigrantes têm um atraso de 50 pontos percentuais na leitura, o que corresponde a um ano de aprendizagem. Os filhos de imigrantes também continuam a ser uma minoria no ensino secundário clássico (21,9%), “considerado a via mais valorizante”, e são particularmente afetados pelo abandono escolar. As dificuldades afetam sobretudo os portugueses, cabo-verdianos e italianos, aponta o ECRI. A culpa é da aposta no alemão e no luxemburguês, que prejudica os alunos estrangeiros, considera aquele organismo, sublinhando que os imigrantes representam 44% do total das crianças nas escolas.

O ECRI não tem dúvidas. “É preciso fazer mais esforços para concretizar o direito à igualdade na educação”. O organismo que luta contra a discriminação recomenda que o Governo analise “a possibilidade de criar uma secção francófona no ensino primário e secundário”. O ECRI também recomenda que as autoridades “continuem a promover a educação precoce” – que recebe nota positiva – e avaliem os conhecimentos dos filhos de imigrantes em alemão e luxemburguês, antes de estes entrarem na primária.

Nacionalidade. Exigência do luxemburguês pode ser discriminatória.

O ECRI critica o facto de o Luxemburgo limitar o acesso à nacionalidade aos candidatos que falem luxemburguês, num país com três línguas oficiais. “A exigência de conhecimentos linguísticos elevados em apenas uma das línguas oficiais pode implicar uma discriminação estrutural indireta, se conduzir de maneira desproporcionada à exclusão de determinados grupos éticos”, pode ler-se no relatório.

Políticas de integração. Luxemburgo não tem plano de ação.

À cabeça das críticas às políticas de integração está a falta de um plano de ação nacional nesta matéria. O último expirou em 2014 e não foi ainda substituído.

Neste capítulo, a Comissão de luta contra a intolerância emite uma recomendação pela terceira vez: as políticas de integração “devem ser avaliadas em função de indicadores” e “os objetivos e ações devem ser formulados de forma concreta”. O ECRI também recomenda que as políticas de integração sejam centralizadas num único Ministério, em vez de serem confiadas ao OLAI (Gabinete de Acolhimento e Integração) ou às autarquias. O ECRI sublinha a importância “de pôr em prática políticas de integração eficazes”, num país com 46,7% de estrangeiros, e recomenda que as autoridades “dêem mais importância a este assunto”.

Racismo na internet. Aumento da islamofobia preocupa ECRI.

O ECRI está preocupado com o aumento da xenofobia nas redes sociais. Segundo dados divulgados no relatório, a Polícia registou 28 queixas em 2015, mas o organismo considera que este número “não reflete a amplitude do fenómeno”. O site internet stopoline.bee-secure.lu, que monitoriza as redes sociais, registou “um grande aumento de queixas de conteúdos potencialmente racistas”, tendo recebido 309 queixas em 2015 (contra apenas 28 no ano anterior). Em contrapartida, o organismo dá “nota positiva à reação firme da Procuradoria e dos tribunais” nesta matéria, registando várias condenações por incitação ao ódio.

O organismo considera que o referendo sobre o direito de voto dos estrangeiros, em 2015, teve “um impacto negativo” na discriminação, contribuindo para “fazer soltar as línguas”. O relatório aponta que “grande parte dos não-nacionais se sentem excluídos da sociedade, nomeadamente os que têm dificuldades para aprender luxemburguês”.

O ECRI também denuncia o aumento da islamofobia no Luxemburgo e do “discurso de ódio em relação aos refugiados”, que inclui apelos à morte nas redes sociais e em sites de jornais.

O relatório dá ainda conta de um ataque a duas mulheres muçulmanas por usarem véu. Os agressores insultaram-nas e cuspiram-lhes. Noutro caso, dois alunos muçulmanos foram insultadas na escola pelos próprios professores. O caso aconteceu após o ataque terrorista ao Charlie Hebdo, em França, em 2015. “Estás contente, agora? Vais fazer isto quando cresceres?”, terão dito os docentes, segundo o relatório.

Neste capítulo, a nota positiva vai para o baixo número de casos de homofobia. O ECRI assinala a evolução de “uma atitude positiva em relação às pessoas com orientação sexual LGBT” após a aprovação do casamento entre pessoas do mesmo sexo, em 2015.



Paula Telo Alves

