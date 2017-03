As despesas com os radares fixos de controlo de velocidade superaram as receitas geradas no primeiro ano de funcionamento dos vinte radares fixos existentes nas estradas do Luxemburgo.

Esta é a principal conclusão dos dados revelados pelo ministro das Infraestruturas, François Bausch (Déi Gréng), em resposta a uma questão parlamentar da deputada ecologista Josée Lorsché (Déi Gréng).

Em funcionamento desde 16 de março de 2016, os radares fixos renderam 12,5 milhões de euros (ME) ao Estado até ao final do ano passado. Em contrapartida, os custos de funcionamento rondaram os 13,2 ME. Ou seja, um défice na ordem dos 700 mil euros.

A maior fatia das despesas (11,5 ME) resultou de gastos com a instalação do sistema de radares, o que incluí a compra dos aparelhos, a instalação no terreno e a ativação do serviço do Centro Nacional de Tratamento, em Bertrange.

As despesas de manutenção rondaram os 250 mil euros, incluindo os gastos com a ligação de dados e as faturas de eletricidade.

A impressão de multas, o seu envio e os salários de três dezenas de funcionários, que trabalham a tempo inteiro no tratamento destes dados, custou um total de 1,5 ME.

Nos primeiros nove meses de ativação, os radares registaram mais de 226.660 infrações. Ou seja, em média 845 condutores foram ‘caçados’ por dia por conduzirem em excesso de velocidade.



