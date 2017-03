No contexto dos problemas relacionados com a carne importada do Brasil, o Governo do Luxemburgo assegurou esta quinta-feira que as autoridades competentes do país efetuam os “controlos necessários” para garantir a segurança alimentar para o consumidor.

Em comunicado, o Ministério da Agricultura, da Viticultura e da Defesa do Consumidor, sublinhou ainda que para carnes embalados de diferentes espécies (bovina, suína, ovina e caprina, aves de capoeira), a indicação da etiquetagem com a proveniência da carne “é obrigatória, o que permite ao consumidor escolher a carne [que compra] com conhecimento de causa”.

“Em relação à carne de origem luxemburguesa, os controlos da Administração dos Serviços Veterinários são realizados em todas as etapas, desde a quinta à mesa, não só para garantir a segurança alimentar da carne, mas também o estado sanitário dos animais e respeito do bem-estar animal”, remata o comunicado do Governo.

A nota do Executivo luxemburguês surge depois de alguns países terem retirado do mercado a carne importada do Brasil e após a Comissão Europeia ter exortado os estados-membros a reforçar o controlo, na sequência de um caso que envolve 21 estabelecimentos de produção de carne implicados numa fraude com origem no Brasil.

A quantidade total da carne que o Luxemburgo importa do Brasil não é conhecido.

UE anuncia que rejeitará parte da carne brasileira que está a caminho da Europa

Parte da carne brasileira que está a caminho dos países da União Europeia (UE) será rejeitada e devolvida ao Brasil, anunciou hoje o portal de notícias G1, que cita uma mensagem eletrónica recebida da Comissão Europeia.

Serão rejeitadas as carnes vendidas por 21 fábricas citadas numa operação policial, divulgada na semana passada no Brasil, que detetou a venda ilegal de produtos e até mesmo a comercialização de carnes alegadamente impróprias para consumo.

O comissário europeu para Saúde e Segurança Alimentar, Vytenis Andriukaitis, estará no Brasil na próxima segunda-feira para uma série de reuniões com as autoridades brasileiras.

Entre os compromissos já divulgados está um encontro com o ministro da Agricultura, Blairo Maggi, no qual o comissário europeu discutirá as denúncias contra empresas brasileiras que exportam carne para a UE.

Hoje de manhã, o Governo de Hong Kong já havia anunciado que vai retirar do mercado a carne brasileira exportada pelas empresas que estão a ser investigadas. Pelo menos China, Hong Kong, Chile, Egito, Argélia, Jamaica, Trinidad e Tobago, Panamá, Qatar, México, Bahamas e Peru já anunciaram a suspensão da compra da carne brasileira.

A UE e mais três países, Japão, África do Sul e Suíça, determinaram suspensões parciais da compra destes produtos.

Por seu lado, os Estados Unidos, Vietname, Arábia Saudita, Coreia do Sul e Angola reforçaram as medidas de controlo sanitário da carne brasileira. Já Israel, Barbados e a Argentina anunciaram controlos sanitários mais rigorosos e pediram informações sobre as empresas exportadoras do país.

O Brasil, considerado um dos maiores exportadores de carne do mundo, tenta reverter uma crise de confiança sobre as carnes exportadas pelo país desde a semana passada, quando a polícia federal denunciou a venda de produtos ilegais feita por 21 fábricas do setor de carne, entre elas unidades de grandes companhias exportadoras como a BRF e a JBS. Segundo dados divulgados pelo Ministério da Agricultura, o país exportou em 2016 mais de um milhão de toneladas de carne bovina.

Os principais destinos foram Hong Kong, Egito, China e Rússia. Também foram exportados cerca de 3,9 milhões de toneladas de carne de frango sem ser processada, cujos principais compradores foram a Arábia Saudita, China, Japão, Emirados Árabes Unidos e Hong Kong.

O Brasil vende produtos de origem animal para mais de 150 países, detendo uma quota 20% do mercado internacional de carne (bovinos, aves e suínos).

O setor de carne do país movimenta cerca de 14 mil milhões de dólares (12,9 mil milhões de euros) por ano em exportações.



