Festival das Migrações quer sensibilizar estrangeiros a inscrever-se para votar nas comunais

A inscrição dos estrangeiros nos cadernos eleitorais e os refugiados vão ser os temas centrais do 34o Festival das Migrações, da Cidadania e das Culturas, que decorre de sexta a domingo na Luxexpo.

O Comité de Ligação das Associações de Estrangeiros (CLAE) vai ter um stand dedicado à campanha de inscrição dos estrangeiros nos cadernos eleitorais e espera que haja mais votantes estrangeiros nas próximas eleições comunais (autárquicas) de outubro.

“Não sei como vai ser no dia 8 de outubro, mas espero que haja muito mais pessoas a votar. [...] É preciso dizer às pessoas que não é pelo facto de passarem a votar aqui que vão trair os seus países de origem. Podem votar nos dois”, diz ao Contacto Anita Helpiquet, do CLAE.

Além deste stand, o CLAE vai ter também um “muro da promessa, onde as pessoas vão poder pôr post-it’s com a promessa de que se vão inscrever para votar nas próximas eleições”, explica Anita Helpiquet.

Cerca de duas dezenas de multiplicadores do Centro de Estudo e Formação Intercultural e Social (Cefis) vão também sensibilizar os visitantes do festival.

A ministra da Família e da Integração, Corinne Cahen, vai encontrar-se no festival com as associações, às 11h de domingo, para discutir a campanha “jepeuxvoter.lu”.

Em 2014, para as eleições europeias, a mesma campanha teve um registo de apenas 1.600 novos inscritos no Luxemburgo. Confrontada sobre os fracos resultados de inscrições para votar nas europeias e comunais, Anita Helpiquet diz que “uma das soluções seria a inscrição obrigatória, com a possibilidade de as pessoas retirarem a sua inscrição”, para ninguém se sentir forçado a votar.

Outra solução é a continuidade das “iniciativas cidadãs”. “Não fazemos política, mas queremos transformar a sociedade através da ação do tecido associativo, com iniciativas cidadãs. O festival é uma prova de que temos muita dinâmica que vem do tecido associativo”, defende Anita.

Ministro Asselborn dá a cara pelos refugiados

A questão dos refugiados é outro dos destaques deste festival. Apesar de a abertura oficial do certame estar marcado para as 15h de sábado, o primeiro evento tem lugar na sexta-feira (às 18h30, na sala 1) com um debate sobre o princípio europeu de solidariedade para com a Grécia, que além da crise financeira e austeridade se vê a braços com a crise de migrantes.

No sábado, às 17h, o ministro luxemburguês dos Negócios Estrangeiros, Jean Asselborn, está na apresentação do livro sobre os refugiados “I am not a refugee”, da luxemburguesa Frederique Bock. Asselborn assinou o prefácio da obra, que é a face visível do movimento cidadão “I am not a refugee”.

Estão ainda agendadas várias conferências e debates no sábado e domingo sobre o acolhimento de refugiados na Europa e no caso específico do Luxemburgo. “Este ano, insistimos na questão dos refugiados no Luxemburgo e na Europa. Nos últimos anos temos notado uma forte resposta da sociedade civil a este fenómeno. Pouco a pouco criou-se no Luxemburgo um tecido associativo que reflete esta questão da evolução dos refugiados no Luxemburgo e que vai estar visível este ano no festival”, conclui a dirigente do CLAE.



Henrique de Burgo

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.