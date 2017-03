Em ano de eleições autárquicas no Luxemburgo, as associações que participaram no Festival das Migrações apelaram ao recenseamento dos imigrantes, por entre os pratos típicos e o folclore que marcam o encontro anual de estrangeiros.



A Casa de Moçambique, criada em 2016, estreou-se este ano no festival, e a ‘matapa’ de caranguejo – espécie de caril à base de amendoim – não chegou para as encomendas. A associação foi uma das que distribuiu folhetos informativos em várias línguas, incluindo em português, para promover o recenseamento para as autárquicas, aberto até 14 de julho para os estrangeiros que vivem há mais de cinco anos no país.

“Estamos sensíveis a esta questão e estamos a incentivar os nossos membros a inscreverem-se para votar” nas eleições, agendadas para 8 de outubro, disse à Lusa o presidente da associação moçambicana, Pedro Fernandes.



No stand de comida portuguesa, três dezenas de voluntários não têm mãos a medir para servir sardinha assada, bacalhau à Gomes de Sá e orelha de porco, entre outros petiscos à venda.

“Faz hoje precisamente cinco anos que cheguei ao Luxemburgo”, o prazo necessário para participar nas eleições, contou um dos voluntários, Fernando Resende. O imigrante português já decidiu recensear-se, considerando que votar “é um direito”.

Fora do recinto onde decorre o festival, mergulhados em fumo, dois homens assam os quilos de sardinhas que abastecem o stand de comida portuguesa. Nenhum está recenseado, e um deles não sabe sequer quais são as condições para poder votar. “Não é um tema que faça parte das conversas”, justificou Carlos Carvalho, há 12 anos no Luxemburgo, queixando-se de falta de informação.

No Festival, os visitantes podiam colar 'post-it' num mural com a promessa de se inscreverem para votar nas próximas autárquicas, agendadas para 8 de outubro.

Só 19% dos portugueses estão recenseados



Nas últimas eleições autárquicas no país, em 2011, estavam recenseados apenas 19% dos portugueses (uma percentagem ainda assim superior à média geral dos estrangeiros, que ronda os 17%), segundo um estudo do Centro de Estudos e de Formação Intercultural e Social (CEFIS).

O estudo aponta razões para a fraca participação dos estrangeiros na vida política do país: o facto de a campanha eleitoral ser feita em luxemburguês, "afastando os estrangeiros", e de haver poucos imigrantes entre os candidatos.



Essas foram também as principais queixas que as associações de estrangeiros fizeram hoje à ministra da Família e da Integração do Luxemburgo, Corinne Cahen, durante um encontro promovido pelo festival. Para os dirigentes associativos, não basta fazer campanhas de informação sobre o direito de voto em ano de eleições: é preciso que os partidos políticos se envolvam e comuniquem em francês, um dos três idiomas do país.

Em resposta, a ministra admitiu que “é difícil participar quando não se compreende a língua” usada, mas recordou o medo manifestado por parte da população luxemburguesa de perder “a identidade nacional”, que associam ao idioma luxemburguês. “Se começarmos a traduzir tudo em francês, as pessoas vão ter receio da perda de identidade”, justificou a ministra.

O reforço da língua luxemburguesa foi objeto de uma petição de cidadãos apresentada em setembro no Parlamento luxemburguês, e a questão tem estado na ordem do dia.

Dezenas de dirigentes associativos participaram hoje num encontro com a ministra da Família e da Integração, para discutir a participação política dos estrangeiros.

O atual Governo organizou em 2015 um referendo para atribuir o direito de voto nas legislativas aos estrangeiros, que representam mais de 46% da população, uma proposta que foi rejeitada por 80% dos eleitores luxemburgueses. “Há um défice democrático neste país, quando 47% da população não pode votar [nas legislativas]”, reconheceu a ministra.

Joaquim Gonçalves passou a maior parte do dia a assar frangos para o stand de comida portuguesa e não participou no encontro com a ministra, mas disse à Lusa que se sente “excluído” da política. “Se não servimos para votar no Governo, também não me interessa votar nas autárquicas”, afirmou o português, há 30 anos no Luxemburgo.

Mas votar nas eleições locais é importante em áreas que afetam os imigrantes, disse à Lusa o vice-presidente da Confederação da Comunidade Portuguesa no Luxemburgo, Artur Fernandes. O dirigente associativo recordou o caso da autarquia de Esch-sur-Alzette, que decidiu acabar com os cursos integrados de português nas escolas da localidade a partir do próximo ano, uma decisão que afeta 550 alunos. "Se os portugueses estivessem inscritos para votar, teriam outro peso político", defendeu.

