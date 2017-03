Adília Martins de Carvalho assumiu recentemente a função de leitora de Português na Universidade do Luxemburgo e é a nova diretora do Centro Cultural Português, em Merl. Vem do Porto, foi professora de Filosofia no ensino secundário, leitora em Saint-Étienne (França), no final dos anos 1990, e fez o doutoramento e o pós-doutoramento entre França e Portugal. O Contacto quis saber mais sobre a sua nova missão na Universidade e sobre os seus planos para o Centro Cultural Português.

Assume, desde setembro, as funções de leitora do Camões – Instituto da Cooperação e da Língua na Universidade do Luxemburgo. Em que consiste este cargo?

Tradicionalmente, um leitor do Camões é um professor de língua, de literatura e de cultura portuguesa numa universidade estrangeira. Um professor que, em Portugal, pode fazer parte ou não da carreira docente, seja no ensino secundário ou universitário, e que vai para o estrangeiro, por concurso público, dar aulas no ensino superior.

É o primeiro Leitorado de Português na Universidade do Luxemburgo.

Sim. A criação do Leitorado, cujo protocolo entre a universidade e o Camões foi assinado a 16 de dezembro, é o culminar de uma vontade conjunta e de um trabalho de fundo muito importante da embaixada portuguesa (o Camões está sob a tutela do Ministério dos Negócios Estrangeiros), no sentido de acelerar um processo há muito iniciado. O desejo de haver ensino de português na universidade de uma forma mais oficial é antigo. Há vários anos que existem aulas na Universidade do Luxemburgo dedicadas à literatura portuguesa (do século XIX) e à cultura lusa (centralizada essencialmente na história dos Descobrimentos), lecionadas pelo professor Carlos Pato, da rede de professores do ensino secundário do Camões. Mas o Leitorado é importante porque celebra e oficializa a vontade de se desenvolver o ensino da língua, da literatura e da cultura portuguesa a nível superior no Luxemburgo.



