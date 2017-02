Depois de cinco dias de protestos na Roménia contra as medidas do governo que pretendiam apaziguar as leis contra a corrupção, vários romenos, residentes no Luxemburgo decidiram manifestar-se em frente à Embaixada do Roménia, na Boulevard de la Pétrusse, mostrando apoio aos protestos no seu país de origem.

Após um primeiro protesto, na sexta-feira passada e apesar do governo romeno ter anunciado voltar atrás com as medidas, ainda no sábado à noite, os protestos continuaram a fazer-se sentir, pelos romenos espalhados pela Europa e, incluindo um segundo protesto, este domingo de manhã, na embaixada romena na cidade do Luxemburgo, mostrando o desagrado de muitos contra o governo actual.





