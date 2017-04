No seu discurso sobre o estado da Nação o primeiro-ministro Xavier Bettel falou não só da situação económica, financeira e social do país, que está melhor do que há três anos, insistiu várias vezes, mas também abordou assuntos como a habitação, o ensino e os transportes públicos, sem esquecer as questões de política estrangeira como o Brexit, a unidade europeia e a luta internacional contra o terrorismo.



Xavier Bettel começou o seu discurso evocando o crescimento da população que o Luxemburgo tem vivido nos últimos anos. Recordando que o país tem quase 600 mil habitantes, frisou que cerca de metade desses não são luxemburgueses, além de haver 180 mil estrangeiros que atravessam a fronteira para vir aqui trabalhar diariamente.

Emprego, população e infra-estuturas



Este aumento tem assegurado crescimento ao país, uma economia que se encontra de boa saúde, e um sistema de pensões que está igualmente garantido, por enquanto. Mas o Governo deve também responder aos problemas que este crescimento tem trazido, como a criação de mais e melhores infra-estruturas, mais oferta de alojamentos, entre outros.



Bettel recordou os investimentos que o Governo tem feito em infra-estruturas, bem como, por exemplo, na instalação em todo o país da rede de fibra ótica para a internet, são despesas necessários para que o Grão-Ducado saiba responder aos desafios do futuro. "Se o mote do nosso país é 'queremos continuar a ser o que somos', não devemos no entanto deixar que isso signifique que queremos ficar onde estamos", lançou.



Bettel disse que o país tem que ser "ousado nos investimentos e projetos e tentar ver mais além" e preconizou o desenvolvimento de conceitos como o car-sharing, co-working e teletrabalho. Ou, por exemplo, aumentar as atividades económicas em zonas habitacionais.

Essas alternativas resolveriam problemas como o congestionamento do trânsito nas horas de ponta. Por exemplo, o Governo vai apoiar as empresas nas quais uma parte do trabalho é feita por empregados a partir de casa. Bettel acrescentou que, neste contexto, o Governo está a elaborar, com os parceiros do setor privado, um conceito em que vão ser criadas estruturas de co-working, perto das fronteiras, nos quatro cantos do Grão-Ducado. Trata-se de escritórios que estarão ao dispor dos trabalhadores das mais diversas empresas várias horas por dia. Um fronteiriço que venha, por exemplo, de França, não precisa atravessar o país para chegar ao seu local de trabalho e ao fim do dia voltar para casa. Pode, desde logo, utilizar aquelas instalações para, por exemplo, encontrar-se com um cliente. Segundo Bettel, é possível, com estas e outras alternativas, relançar a economia a nível local, descentralizando várias atividades profissionais.



"A Economia não é um fim em si"



Falando de economia, o primeiro-ministro disse que esta não pode ser "um fim em si", mas garantiu que "a finança vai continuar a ser um dos setores principais de atividade" da praça financeira e que o Governo quer continuar a atrair empresas e negócios, "na medida em que possam beneficiar o país e a nossa economia".

Bettel anunciou com satisfação que "as finanças do país estão boas" e elogiou o contínuo crescimento do Produto Interno Bruto (PIB, riqueza total criada no período de um ano) do país.



"Nunca criámos tantos postos de trabalho como atualmente. Entre 2014 e 2016 foram criados 32 mil novos empregos no nosso país, o desemprego tem vindo a baixar nos últimos 27 meses continuamente. E prevemos que a taxa de desemprego deverá recuar até aos 5,7% em 2018", regozijou-se.



Bettel disse igualmente que as boas notas atribuídas pelas agências de notação financeira se devem às boas políticas e bons investimentos decididos pelo seu Governo nos últimos três anos.



"Nos últimos três anos a dívida não continuou a crescer como tinha sido o caso antes", disse Bettel numa clara alusão aos anteriores executivos liderados por Jean-Claude Juncker e pelos criatsão-sociais (CSV). "Hoje estamos bem e podemos olhar para o futuro com confiança", resumiu.



Sem evocar o atual caso em justiça do Luxleaks, o governante recordou também que o Luxemburgo está a ser elogiado lá fora pelos esforços que tem feito em termos de transparência fiscal.

Melhor educação, mais habitação e qualidade de vida



O primeiro-ministro também falou, no seu discurso, sobre algumas mudanças importantes no sistema de ensino, afirmando que este deverá adaptar-se à demografia e ao novo perfil das crianças, e não apenas centrar-se nas fragilidades destas e o problema que são para o sistema.



"Devemos investir mais tempo para apoiar as crianças no seu desenvolvimento desde tenra idade, e deixar as crianças serem crianças", disse o primeiro-ministro, prometendo mais apoios financeiros para as jovens famílias.



Bettel prometeu ainda que as primeiras 20 horas semanais nas creches vão passar a ser gratuitas a partir de setembro para as crianças dos 1 aos 4 anos, e isto durante 46 semanas por ano. Para as famílias mais desfavorecidas, a gratuitidade pode ir mesmo até 30 horas por semana. "Não se trata de ter mais creches, mas melhores creches", defendeu. Bettel aproveitou para anunciar a contratação de 350 profissionais para reforçar e melhorar o sistema sócio-educativo.



O chefe do Executivo disse saber que "o problema do alojamento é um dos que mais preocupa muitos residentes", que está consciente que "a procura cresce mais depressa que a oferta", e que "o Governo vai continuar a trabalhar para diminuir esse fosso" entre procura e oferta. Nesse sentido, o orçamento do Ministério da Habitação vai aumentar de 150 para 215 milhões entre 2017 e 2018. O Estado constrói atualmente 250 casas sociais por ano, revelou, dizendo que sabe que não é o suficiente. "Sei bem que a habitação é cara, por vezes, demasiado cara", disse. Mas, querendo-se tranquilizador, recordou que "as despesas em construção de habitações sociais triplicaram nos últimos dois anos e há atualmente muitos projetos em curso que vão criar um grande número de alojamentos em todo o país".



"Incentivos fiscais e apoios estatais adicionais" vão também "ajudar os cidadãos no acesso à habitação", acrescentou. "Manter e aumentar a qualidade de vida no nosso país é o principal desafio nos próximos anos", resumiu.

Apoiar a prática dos desportos e o voluntariado



O Governo quer igualmente aumentar a oferta em termos de infra-estruturas e serviços que propõem atividades desportivas, adiantou Bettel, através da promoção da prática dos desportos junto de toda a população.



Um dos projetos a ser lançado nesse contexto é um Centro Nacional de Desportos Olímpicos, que terá também como objetivo apostar mais na prática dos desportos de alta competição.



Para promover a coesão social e incentivar as pessoas a trabalharem mais ao nível do voluntariado, as associações e outras organizações sem fins lucrativos vão receber um maior reconhecimento por parte do Estado, garantiu o primeiro-ministro. Uma das possibilidades, aventou Bettel, é permitir o acesso gratuito aos transportes públicos a quem trabalha ou colabora como benévolo numa associação ou coletividade.



Mais transparência e segurança, interna e externa



O primeiro-ministro assegura que o seu Executivo é transparente e prometeu que brevemente todos os residentes terão acesso às informações que o Estado possui sobre cada um dos habitantes do país.



Bettel disse saber que muitas pessoas estão preocupadas com a segurança interna e externa do país, mas que "os números da criminialidade voltaram a baixar este ano, nomeadamente o número dos assaltos e dos roubos". "Se forem apenas considerados os assaltos a casas, o recuo em dois anos, é de 25%", revelou Xavier Bettel. No entanto, o Governo vai contratar em 2018 mais 146 agentes da polícia e que só este ano o orçamento daquela força de segurança foi reforçado em mais 19 milhões de euros do que no ano transato.



Por último, Bettel falou brevemente dos últimos acontecimentos a nível internacional como o Brexit, a eleição de Donald Trump nos EUA, das guerras e conflitos que atualmente grassam no globo, do aumento do terrorismo, dos nacionalismos e extremismos. A única resposta a tudo isto, afiançou Xavier Bettel, é "continuar a defender os nossos valores".



Gramegna e Schneider falam esta tarde



O discurso sobre o estado da Nação de Xavier Bettel vai ser seguido esta quarta-feira à tarde, a partir das 14h30, por intervenções do ministro das Finanças, Pierre Gramegna, e do ministro da Economia, Etienne Schneider.

Depois, os 60 deputados do Parlamento luxemburguês terão dois dias para debater todas as questões abordadas pelos três ministros.

