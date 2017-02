Sérgio Fernandes já sofreu na pele por causa da nacionalidade. Durante um ano, sempre que o português e a mulher iam passear o cão para a floresta de Crauthem, no sul do Luxemburgo, um vizinho luxemburguês insultava-os. “Houere portugiesen, git zerëck an är Land!” (“Portugueses de merda, voltem para a vossa terra!”).

“Sempre que nos cruzávamos com esse vizinho, gritava connosco e começava a insultar-nos e a chamar-nos ’Houere portugiesen’. A primeira vez que aconteceu pensei que fosse um tipo bêbedo e não liguei, mas os insultos continuaram”.

Dos insultos xenófobos, o vizinho passou às ameaças. “Ech wees wou’s du wunst, wellst du dech an d’Bett lëen?” (“Sei onde moras, queres acabar numa cama?”). Foi nessa altura que o português decidiu apresentar queixa-crime.

Um ano depois, sem notícias da Polícia (a queixa, soube depois, tinha sido arquivada), Sérgio queixa-se à Comissão Europeia. Em Bruxelas, aconselham-no a recorrer ao Centre pour l’Égalité de Traitement (CET), o órgão responsável pela luta contra a discriminação no Luxemburgo. Mas aí, a resposta surpreende-o: o centro não pode intervir, porque a discriminação por causa da nacionalidade não faz parte das suas competências. O CET pode intervir se alguém lhe chamar “preto”, mas não se o insulto for “cabo-verdiano de merda”.

O caso de Sérgio Fernandes foi notícia no Contacto em 2009, ano em que o CET, criado um ano antes, apresentou o seu primeiro relatório de atividades. Mas podia ter acontecido hoje e a resposta seria exatamente a mesma. Quem for vítima de discriminação no Luxemburgo por causa da nacionalidade não pode recorrer ao Centro para a Igualdade de Tratamento do país. E não tem mais nenhum órgão a quem recorrer.

“Situações de assédio, como ’houere portugies’, são recorrentes”, garante Nathalie Morgenthaler, à frente daquele organismo desde a sua criação. E as vítimas não percebem por que é que o centro de luta contra a discriminação não pode aceitar estas queixas.

“Chamámos a atenção dos políticos para o facto de a falta do critério da nacionalidade colocar problemas no nosso trabalho quotidiano. As pessoas não entendem por que é que podemos agir em alguns casos e noutros não”, lamenta a diretora do CET.

A situação não afeta apenas as vítimas de assédio. A discriminação no acesso ao mercado de trabalho também não é sancionada, se o motivo for a nacionalidade. Há sete anos, o então presidente do CET, Patrick de Rond, admitiu ao Contacto que neste campo o Estado luxemburguês é um dos maiores infratores, limitando o acesso à Função Pública. E considerou que essa poderia ser a razão para a lei ter deixado de fora a nacionalidade.

Omissão criticada pelas instâncias internacionais

O CET foi criado em 2008 para dar cumprimento às diretivas europeias sobre a igualdade de tratamento, que obriga os Estados-membros a combater a discriminação com origem racial, sexo, convicções religiosas, deficiência, idade e orientação sexual. A nacionalidade não fazia parte das diretivas, mas a proibição da discriminação por este motivo é garantida pelos Tratados da UE.

A omissão já valeu ao Luxemburgo várias reprimendas das instâncias internacionais. Em 2015, o Índice de Políticas de Integração (MIPEX), que analisa o acolhimento dos imigrantes nos Estados-membros e em mais dez países, deu nota negativa ao Grão-Ducado nas leis anti-discriminação. O estudo apontava que o Luxemburgo é o único entre 22 países estudados a não punir a discriminação em função da nacionalidade. Além disso, as vítimas “têm raras ou nenhumas opções para lutar contra a discriminação”, já que o CET também não pode propor ações em tribunal.

O MIPEX também apontava o Grão-Ducado como um dos piores países no acesso dos imigrantes ao emprego, em termos de igualdade de oportunidades, classificando-o em 30° lugar entre os 38 países analisados. O estudo apontava que a Função Pública empregava quase 98% de luxemburgueses (segundo dados de 2008). O MIPEX considerava que a sub-representação de estrangeiros era “a maior de qualquer país ocidental”.

A Comissão Europeia contra o Racismo e a Intolerância (ECRI) também criticou a lei luxemburguesa contra a discriminação. No último relatório de avaliação do país, de 2012, aquele órgão do Conselho da Europa recomendava “às autoridades luxemburguesas que alterem a lei (…) para garantir a proibição da discriminação com base na nacionalidade”. Sem resultado.

Quase uma década após a criação do CET, a lei continua a não proteger quem é discriminado por causa da nacionalidade, “num país em que vivem mais de 40% de estrangeiros”, apontava o ECRI (46,7%, atualmente).

Incoerência legislativa

No final de dezembro, o Ministério da Família e da Integração apresentou um projeto-lei que altera as competências do CET. A mudança é necessária para transpor uma nova diretiva europeia (2014/54/UE, de 16 de abril de 2014), que introduz medidas para facilitar a livre circulação dos trabalhadores, protegendo-os da “discriminação em razão da nacionalidade”.

A diretiva devia ter sido transposta até maio de 2016 para a legislação nacional. Mas o projeto-lei apresentado pelo Ministério da Família e da Integração só deu entrada no Parlamento luxemburguês no final de dezembro. O problema é que volta a deixar de fora a discriminação por causa da nacionalidade, uma omissão que o CET considera “intolerável”.

Na quinta-feira, o organismo divulgou um parecer em que critica o projeto-lei. No documento, aquele órgão recorda que a ministra da Família e da Integração convocou os responsáveis do CET para lhes perguntar se aceitavam passar a ter um novo motivo de discriminação (a nacionalidade). Para surpresa do organismo, apesar disso, o projeto-lei n° 7102 continua a deixar este motivo de fora.

Em contrapartida, passa a exigir ao CET que faça inquéritos sobre a discriminação por causa da nacionalidade. É como proibir a Polícia de deter traficantes de droga, mas querer relatórios sobre o tráfico de estupefacientes. Uma ”incoerência” denunciada também nos pareceres da Câmara do Comércio e da Câmara dos Assalariados, que recomendam que “o critério da nacionalidade seja acrescentado ao catálogo dos motivos de discriminação”.

O Contacto questionou a ministra da Família, Corinne Cahen, sobre as incoerências apontadas ao projeto-lei. O gabinete da ministra informou que Corinne Cahen está ausente do país até ao fim das férias de Carnaval.

Um organismo invisível

O Centro para a Igualdade de Tratamento fica situado em Bonnevoie, na route de Thionville, n°87, num edifício onde funcionam mais uma dezena de associações. A porta é nas traseiras do prédio.

Na sexta-feira, à hora combinada pelo Contacto para a entrevista com a diretora do CET, a campainha não funcionava. Foi preciso tocar noutra das associações para abrirem a porta ao Contacto. Do lado de lá do intercomunicador, veio um conselho: “Para abrir a porta tem de fazer muita força”.

O aviso parece uma metáfora das dificuldades para aceder ao CET, já denunciadas pela Comissão Europeia contra o Racismo e a Intolerância (ECRI). “A sede do CET fica num edifício difícil de encontrar, o que leva a organização a sofrer de falta de visibilidade”, apontava aquele órgão do Conselho da Europa no último relatório sobre o Luxemburgo.

A invisibilidade do CET não se deve apenas à localização. Quando arrancou, o Centro para a Igualdade de Tratamento tinha um orçamento anual de 200 mil euros. Em 2011, o valor foi cortado para menos de metade, rondando atualmente os 88 mil euros. É pouco mais do que o necessário para pagar a renda e os salários das duas pessoas que o CET emprega: a diretora e uma secretária.

Com meios e competências reduzidos, o trabalho do órgão de luta contra a discriminação é muito limitado, admite a diretora. E quem sofre são as vítimas. “Para nós, é sempre constrangedor em relação às vítimas de discriminação. Nós não desistimos, fazemos avisos, vamos até ao fim, mas para as vítimas é incómodo e frustrante”.

No último relatório, o CET denunciava também o arquivamento da maioria das queixas de discriminação apresentadas ao Ministério Público (’Parquet’). “Não basta criar legislação anti-discriminatória, é preciso que os atos discriminatórios sejam suficientemente sancionados”, instava o CET. A atestar a impunidade da discriminação no Luxemburgo, a jurisprudência sobre esta matéria “é praticamente inexistente”, aponta o CET.

Aquele órgão reclama há anos o direito de representar as vítimas em tribunal. Uma reivindicação que o Conselho da Europa subscreve, mas que também ficou de fora do projeto-lei. Nesta como noutras questões, o governo não demonstra “nenhuma urgência” em mudar a situação, acusa o CET, “com grande prejuízo das vítimas de discriminação”.

Paula Telo Alves