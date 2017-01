"Até ao final de março, vamos ter instaladas 55 das 100 estações experimentais no 'Science Center'", afirma o investigador do projeto Nicolas Didier, claramente ansioso que chegue o dia 27 de março.

Nesse dia o "Science Center" deverá abrir as suas portas pela primeira vez. "Não estamos a planear uma grande cerimónia de inauguração", diz em tom de desculpa. Há anos que Didier tem vindo a promover este projeto.

Primeiro, só visitas escolares

Numa primeira fase, só as escolas poderão visitar o "Science Center", que abrirá ao restante público em outubro.

É nessa altura que a "Escola Internacional de Differdange" passará a ocupar um novo edifício, no lugar de um antigo centro de reciclagem, a apenas alguns metros do "Science Center".

Público alvo: os alunos

O público alvo do "Science Center" é constituído pelos alunos do ensino primário, mas os estudantes que frequentam os três primeiros anos do secundário, "aqueles que ainda têm que escolher quais as matérias a aprofundar durante os estudos", não serão esquecidos, esclarece Nicolas Didier.

Hoje em dia muitos alunos têm que escolher as matérias em que se vão especializar, como a matemática ou a química, por exemplo, sem realmente saberem no que se estão a meter, critica Didier. Graças às estações experimentais, os estudantes terão a oportunidade de descobrir as possibilidades reais de cada uma dessas matérias.

Três laboratórios

Junto às 55 estações vão estar três laboratórios onde as crianças poderão participar em experiências mais rigorosas.

Nicolas Didier sublinha: "Os alunos têm que poder experimentar sozinhos." Os temas serão a matéria, a termodinâmica e a cozinha. Tudo isto é financiado pelo governo e por várias empresas luxemburguesas.

Um eletroíman gigante

Para que tudo isto esteja pronto, as obras no "Léierbud" têm que ser concluídas. Atualmente, por exemplo, uma escavadora está ainda a fazer um enorme buraco no meio do complexo. "São as fundações para o nosso eletroíman gigante", explica Didier.

Levantar um carro com os braços

Ao lado do edifício, será instalado um carro especial que poderá ser levantado por uma criança com a ajuda de alavancas. Mas mesmo sem esta atração, o centro não terá que se preocupar, no futuro próximo, com uma eventual falta de visibilidade.

No contexto da reestruturação da "Entrée de ville" de Differdange, a Rue Emile Mark atravessará temporariamente o parque de estacionamento do "Léierbud". Assim sendo, os condutores poderão assistir à construção do complexo sentados na primeira fila, nos assentos dos seus automóveis nos períodos diários de trânsito congestionado.

"Groussgasmaschinn" em 2022?

Nicolas Didier projeta instalar o "Science Center" no edifício industrial do “Groussgasmaschinn”, situado no complexo da ArcelorMittal em Differdange, atualmente inacessível.

Desde que a ArcelorMittal declarou, em 2016, tornar acessível o edifício construído em 2005, que foram abertas as discussões ao mais alto nível. Talvez até seja possível adquirir a antiga Central Térmica, próxima do edifício referido, afirma Didier.

Permanece no entanto a questão do custo elevado da renovação dos edifícios. A esperança é grande que o projeto possa estar concluído em 2022.

