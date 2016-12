A última noite foi relativamente calma para a polícia. Além de excesso de álcool e uma briga em Beaufort, dois homens são procurados por roubo.

Viatura danificada mas indivíduo nega ter tido um acidente

Uma patrulha realizada em Esch-sur-Alzette por volta das 04h identificou um carro danificado num estacionamento da rue de Luxembourg. O motorista, que apresentava arranhões no rosto, disse não ter tido qualquer acidente e afirmou ter apenas decidido dormir no seu carro. Mas, de acordo com uma testemunha, pouco antes, o homem terá embatido com o carro nos rails de proteção na auto-estrada. O teste de alcoolemia comprovou a presença de álcool no sangue no indivíduo, que viu a sua carta de condução ser-lhe retirada.

Briga em Beaufort

A briga começou num bar na rua principal em Beaufort por volta das 21h20 entre clientes. A tensão manteve-se à porta do estabelecimento e foi então que a briga começou. Um homem ficou ferido num olho.

Polícia procura dois ladrões

No dia de Natal, uma mulher que aguardava sentada no comboio para Esch no Luxemburgo, por volta das 15h45 foi assaltada. Um estranho apareceu por trás e arrancou-lhe das mãos o porta-moedas antes de se por em fuga fora do comboio. O indivíduo é magro, muito alto, tem pele escura e cabelo curto preto.

Também na noite de 25 de dezembro, uma mulher que passeava com o marido pela Grand-Rue, no Luxemburgo, foi assaltada por um ciclista. A cena teve lugar pouco depois de 22h. O ladrão fugiu em direção à Place d'Armes numa bicicleta VTT vermelha. As testemunhas indicam que o indivíduo, que aparentava ter idades entre os 20 e os 30 anos, usava um boné preto, tinha uma barba de três dias e cabelo escuro. Possíveis testemunhas podem entrar em contacto com a polícia através do contacto 113.

Duas casas noturnas multadas

Na Gare no Luxemburgo, duas casas noturnas não cumpriram os horários de fecho e foram autuadas pela polícia pelas 5h da manhã.

