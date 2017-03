O Luxemburgo pode orgulhar-se de possuir um dos melhores sistemas de saúde do mundo, como atestam recentes relatórios. O “Euro Health Consumer Index” situa o país em 6° lugar europeu em 2016 e eleva-o ao 4° no tratamento das doenças cardiovasculares. (...)

Ora isto poderá sofrer algumas consequências devido ao projeto-lei hospitalar n° 7056 introduzido pela sra. ministra da Saúde, Lydia Mutsch. Lembramos alguns factos: em janeiro de 2016 foi apresentado um anteprojeto-lei com uma planificação hospitalar fixando as bases legais das repartições dos hospitais e seus diversos serviços por especialidade.

Após diversas opiniões recolhidas por várias instituições (o Colégio Médico, AMMD, FHL, CNS, CSL, CSPF…), um projecto-lei é proposto em setembro de 2016, com uma filosofia radicalmente diferente dada a aparição de novos artigos sobre a governança hospitalar, não abordada no anteprojecto-lei. Esta inesperada reviravolta foi decidida unilateralmente sem consulta prévia dos médicos, e [relega] o médico hospitalar para [o lugar] de simples observador sem poder decisivo nos processos terapêuticos. As consequências desta lei serão decisões arbitrárias de gestores impostas aos médicos sem oposição possível. Ilustrando os meus propósitos, futuramente será provável que cada vez que um paciente precise de um tratamento (medicamentos, próteses, etc.) ser-lhe-á imposto um tratamento ou material em vez de outro. No entanto, caso haja complicações, só o médico será responsável, e não o gestor.

Vêm-me à mente perguntas para a sra. Ministra da Saúde: sra. ministra, acha normal que não haja nenhum representante dos médicos no conselho de administração dos hospitais? sra. ministra, é normal que um diretor-geral de um hospital não seja um médico eleito para esse cargo? sra. ministra, acha normal que o conselho medico, órgão representativo e eleito dos médicos, no seio do hospital, não tenha direito a voto decisivo perante os processos estratégicos e terapêuticos?

O médico hospitalar será reduzido, através desta lei, à função de marioneta de um conselho administrativo, de um diretor-geral omnipotente, e por consequência de maneira inconfessável, do Estado. De facto este projeto-lei visa de forma subtil estatizar a medicina hospitalar e persegue uma lógica económica ocultada para controlar os custos e em particular as despesas variáveis (medicamentos, próteses, etc.), que representam 20% do orçamento de um hospital. Atualmente a CNS apresenta um orçamento com equilíbrio e a necessidade de mudar assim radicalmente a governança nos hospitais não é urgente. No entanto, para a sra. ministra a urgência é fazer passar em força esta lei hospitalar, mesmo havendo opiniões não favoráveis, com algumas oposições claras apresentadas pelo Conselho de Estado em dezembro de 2016.

Este projeto-lei constitui uma ingerência inaceitável na relação entre o médico hospitalar e o seu paciente. Citação: “Os médicos são um pilar importante do sistema hospitalar, mas eles não são os únicos a saber o que é o melhor para o paciente”, palavras da sra. Lydia Mutsch a 26 de outubro de 2016, em conferência de imprensa. Quem mais que o próprio médico sabe o que é melhor para o doente: um conselho administrativo? um diretor-geral? um economista? um contabilista?

Em resumo: o projeto-lei n°7056 é inaceitável, pela forma de exclusão voluntária do corpo médico na sua elaboração, por retirar a liberdade terapêutica ao médico hospitalar e, por consequência, pode vir a lesar o paciente, aquele que, para o médico, está no centro de todas as preocupações.

Dr Bruno Pereira, médico cardiologista

