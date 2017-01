Ataque terrorista simulado no Luxemburgo

As autoridades de segurança e socorro do Luxemburgo realizaram esta segunda-feira um exercício de simulação de ataque terrorista. O simulacro realizou-se no Centro Militar de Diekirch, no Centro Hospitalar do Norte, em Ettelbrück; na sede da Polícia, no Findel; e no Centro de Comunicação do Governo, em Senningen.



Cerca de 350 elementos da polícia, dos serviços de socorro, da alfândega, do exército, da direção da Saúde e da Cruz Vermelha, entre outras entidades públicas, participaram na ação no âmbito do Plano Governamental de Vigilância face à Ameaça Terrorista (“Plan Vigilant”).

O objetivo do Governo passou por testar os procedimentos a pôr em prática, caso o alerta de terrorismo passe - do atual nível 2 - para o nível quatro, o que implicaria a ativação da ‘célula de crise’.



