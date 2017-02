O Sporting venceu hoje o Estoril-Praia, por 2-0, num desafio da 23.ª jornada da I Liga de futebol, disputado no Estádio António Coimbra da Mota e decidido com golos de Bryan Ruiz e Bas Dost.

A história do embate entre 'leões' e estorilistas começou a desenhar-se aos 22 minutos, com o primeiro golo forasteiro a ser assinado pelo médio costa-riquenho Bryan Ruiz, e foi encerrada com o tento de Bas Dost, aos 86, na conversão de uma grande penalidade. Foi o 18.º golo do avançado holandês na Liga, que assim reforçou a liderança entre os melhores marcadores.

Sem poder contar com o capitão Adrien, devido a lesão, Jorge Jesus elegeu o jovem João Palhinha para o onze do Sporting. Já o Estoril apresentou algumas novidades, com os habituais titulares Gonçalo Brandão, Diogo Amado e Kléber a ficarem no banco de suplentes, possivelmente já tendo em vista a meia-final da Taça de Portugal, frente ao Benfica, na próxima terça-feira.

O encontro começou com um ritmo baixo e os jogadores de Estoril e Sporting pareciam mais aplicados no estudo mútuo das dinâmicas do adversário do que em jogar para as ultrapassar. Os 'leões' procuraram assentar o seu jogo na Amoreira desde o início, mas encontraram uma réplica esforçada dos anfitriões, o que tornou o desafio demasiado fechado e sem ocasiões de golo.

A monotonia do embate acabou por ser quebrada apenas aos 22 minutos, quando Alan Ruiz conseguiu descobrir espaço na defesa estorilista e cruzou atrasado para o remate de Schelotto, tendo este encontrado ainda o desvio certeiro e feliz de Bryan Ruiz. O golo do Sporting nascia, assim, da primeira real oportunidade da partida.

Depois de três embates sem perder na Liga, o Estoril via agora a possibilidade de um novo desaire no horizonte. A equipa orientada por Pedro Gómez Carmona esboçou então uma ténue reação, expressada essencialmente através de remates de longe inofensivos para a baliza de Rui Patrício, como tentaram Matheus Índio e Licá.

Por isso, foi com naturalidade e sem sobressaltos que o Sporting chegou em vantagem ao intervalo, numa primeira parte longe de ser entusiasmante.

A inoperância ofensiva do Estoril precipitou logo no arranque da segunda parte a primeira substituição do jogo, com Kléber a entrar para o lugar de Bruno Gomes. Por sua vez, Jorge Jesus mantinha as mesmas peças em jogo, confiando na atuação sóbria da equipa. E foi na mesma toada que o encontro seguiu, minuto após minuto.

Kléber deu outra agressividade e dimensão ao ataque estorilista, mas o Sporting respondeu com solidez e uma boa organização defensiva, inviabilizando todas as tentativas do adversário para tentar criar perigo. Rui Patrício foi pouco mais do que um espetador nesta noite, mais um entre os 5.266 presentes na Amoreira.

Nem as entradas de Tocantins e Bazelyuk provocaram qualquer mossa no Sporting, que mostrou hoje a sua face mais adulta e pragmática, algo que terá agradado ao técnico 'leonino', ao só ter sentido a necessidade de mexer na equipa já nos derradeiros dez minutos do encontro.

Sempre sem necessidade de acelerar o ritmo, o Sporting encontrou novamente o caminho da baliza de Luís Ribeiro. Bas Dost caiu na grande área e ele próprio encarregou-se da marcação da grande penalidade. Aos 86 minutos, surgiu então o segundo golo do encontro, que desfez as dúvidas que nunca chegaram a existir. Por demérito estorilista e mérito 'leonino'.

Com este triunfo, o Sporting mantém o terceiro lugar e soma agora 47 pontos, colocando-se provisoriamente a seis pontos do FC Porto e mantendo os dez de distância para o líder Benfica. Já o Estoril, que quebrou a série positiva de três jogos sem perder, continua na 15.ª posição, com 20 pontos.