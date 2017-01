OPINIÃO: Tudo como dantes

A venda do Novo Banco parece um problema sem solução. Ninguém quer dar o dinheiro que ele vale e, tanto o Governo como o Banco de Portugal não sabem o que fazer à criança que têm nos braços. Um dos potenciais compradores, o grupo chinês Minsheng parece afastado de qualquer solução, porque não apresentou as necessárias garantias bancárias. Isto quer dizer que nenhum banco avaliza o grupo chinês, ou então, não acredita no futuro do Novo Banco.

Existem depois dois fundos americanos, o Lone Star e o consórcio, Apollo/Centerbridge. Mas as propostas que apresentaram são consideradas inferiores ao valor do banco e, sobretudo, inferiores às expectativas geradas. Mas há mais dificuldades. A Lone Star quer garantias do Governo e o executivo não pretende dá-las, porque se quer ver livre do Novo Banco de uma forma definitiva e evitar eventuais efeitos tóxicos deste negócio nas contas públicas. O Banco de Portugal não concorda com a posição governativa e quer mais flexibilidade negocial por parte da equipa de Costa. Também aqui existem reservas, porque a Lone Star ainda há pouco vendeu, apressadamente, a rede de retalho que detinha em Portugal, com a marca Dolce Vita.

Do lado do consórcio Apollo/Centerbridge, a oferta apresentada ainda não tem carácter vinculativo e isso aumenta as suspeitas, por parte das autoridades portuguesas. Tanto mais que os dois grupos, ao que parece não estão em completa sintonia. A Apollo já detém em Portugal posições significativas, depois da aquisição das seguradoras Tranquilidade e Açoreana, saída do grupo Banif.

Por tudo isto, começa agora a falar-se também na hipótese de uma nacionalização temporária do Novo Banco. O objetivo seria valorizá-lo, de modo a que, no médio prazo, pudesse merecer maior interesse, por parte dos compradores.

Há grupos portugueses que se dizem interessados em associar-se ao negócio, como o grupo Violas e o BCP, mas nenhum deles tem capital suficiente para assumir uma posição decisiva.

Lamentável é o facto de, passado tanto tempo, tudo estar, de novo, na estaca zero. E quanto mais tempo passa, tudo piora, porque o banco está a precisar de dinheiro fresco. Fala-se numa recapitalização da ordem dos 750 milhões de euros que sairão dos cofres públicos. Mas há outras contas mais pessimistas que apontam para mais do dobro.

