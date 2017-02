A Bolsa do Luxemburgo fechou hoje a sessão em terreno positivo, com ganhos de 1,8%. A Aperam com proveitos de 4,5% e a ReinetInvest com lucros de 2,3% foram os principais impulsionadores do dia positivo do LuxIndex.

Já as principais praças europeias fecharam a sessão em terreno misto, com as praças a serem influenciadas pelos resultados das empresas.

Destaque para a bolsa alemã que foi hoje fortemente prejudicada pelos prejuízos de quase dois mil milhões de euros do Deutsche Bank.

Por outro lado, as expectativas dos investidores ficaram ontem frustradas com a ausência de indicações da reunião da Reserva Federal norte-americana.

Os analistas esperavam a manutenção das taxas de juro, mas esperavam, por outro lado, a indicação de sinais quanto ao futuro da política monetária norte-americana.

Em Portugal, o PSI 20 fechou a subir 0,68%, impulsionado sobretudo pelos CTT que, treparam 1,4% e pela EDP que avançou 1,2%. Nota positiva também para a Galp que valorizou 0,74%.



