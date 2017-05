Em 2016, 73 empresas receberam apoios financeiros da Luxinnovation, entre as quais 51são pequenas e médias empresas (PME). Foram distribuídos 40 milhões, “um recorde histórico”, avançou Jean-Paul Schuler, administrador da Luxinnovation

“O objetivo traçado em 2013 para aumentar o pacote de ajudas às PME está a ser alcançado”, disse Jean-Paul Schuler.

O programa Fit4Innovation, que tem o objetivo de melhorar a competitividade das PME, deu financiamento a 14 novas empresas, num total de 44 beneficiárias.

Esta agência nacional para a inovação, pesquisa e investimento ajuda também a preparar os dossiers de candidatura aos projetos e fundos europeus.

Em anos anteriores, os apoios financeiros rondaram os 30 milhões.

O programa europeu Horizon 2020 deu 21.7 milhões de euros para os projetos luxemburgueses e 18.7 milhões para empresas associadas à Agência Espacial Europeia.

Novos programas

A Luxinnovation lançou dois novos programas em 2016. O Fit4Digital ajuda à promoção de novas empresas e o Fit4Growth apoia PME a lançar serviços e produtos inovadores no mercado. “Em parceria com o ministério da Economia, estes dois novos programas incentivam as empresas a apostar em projetos inovadores e a acompanhar as start-ups com aconselhamento em todas as áreas”, explicou o responsável.

567 empresas contactaram a Luxinnovation em 2016, 321 empresas e 63 stat-ups foram lançadas ao abrigo do programa. “Nós estruturamos a ideia e a oportunidade, ajudamos a definir o modelo de negócio e a torná-lo eficiente” continuou Schuler. Já 230 start-ups de 25 países participaram no ano anterior em duas sessões organizadas pela Luxinnovation, ao abrigo do Fit4Start.

200 milhões até 2020



Paralelamente a estes programas, a Luxinnovation tem novas missões na economia do Luxemburgo. Estudos, prospeção de mercado, marketing e comunicação são ferramentas que a Luxinnovation quer realizar por considerar que vai dar incentivo à economia luxemburguesa.

“As competências da agência aumentaram”, sublinhou a secretária de Estado Francine Closener, tanto que é comparticipado em 70% pelo ministério da Economia.

Numa época em que a pesquisa, investigação e inovação está na ordem do dia, será discutido na Câmara dos Deputados uma parcela de 200 milhões de euros para financiamento de novas empresas até 2020.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.