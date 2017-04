Foi apresentado, pela primeira vez, um estudo sobre as diferenças económicas entre homens e mulheres no Luxemburgo. Realizado pelo Instituto Sócio-Económico do Luxemburgo (LISER), o documento apresenta dados sobre as diferenças de investimento, património e riqueza em função do género.

Os homens casados investem mais o dinheiro enquanto as mulheres optam por conta-poupança. Aliás, no estudo publicado a 6 de abril, fica claro que o sexo masculino investe parte dos seus rendimentos em ativos financeiros de risco, enquanto as mulheres investem em ativos não financeiros, como por exemplo, a habitação.

A investigadora do LISER, Eva Sierminska, afirma que “pode-se concluir que as mulheres preferem poupar e os homens investir” justificando-se assim as diferenças de riqueza entre géneros no Luxemburgo. "Têm rendimentos inferiores, não investem em capital de risco, logo não aumentam os seus ativos" esclarece a investigadora.



Intitulado “Un premier aperçu de l'écart de richesse entre les genres au Luxembourg: rapport sur la situation patrimoniale des femmes et des hommes” (Primeiro enquadramento sobre a riqueza entre os géneros no Luxemburgo: a situação patrimonial de homens e mulheres), este estudo foi feito à margem da participação do país no relatório europeu denominado “Household Finance and Consumption”.

As conclusões determinam que os homens têm maior conhecimento no setor financeiro e mais riqueza que as mulheres.

No entanto, o estudo também mostra que os homens solteiros têm mais têndencia para o endividamento que as mulheres do mesmo estado civil. Em geral, os homens recorrem mais a empréstimos que as mulheres, que demonstram competência e gestão das suas finanças.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.