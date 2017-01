O número de acordos fiscais atingiu os 377 no ano passado, uma redução face aos 599 feitos em 2015. Os números constam da resposta dada pelo ministro das Finanças, Pierre Gramegna, a uma questão parlamentar do CSV.

O ministro explica que foram validados 377 decisões antecipadas relativas a “problemáticas” gerais e 82 decisões sobre preços de transferência (APA), operações feitas entre empresas do mesmo grupo que podem ser utilizadas abusivamente para evasão fiscal ou para reduzir substancialmente o imposto pago.

Gramegna apresenta ainda valores diferentes dos que foram divulgados pela Organização Não Governamental (ONG) Eurodad – e que são citados na pergunta do CSV. Segundo a ONG, o número de acordos fiscais feitos pelo Luxemburgo tinha disparado 160% entre 2013 e 2015, subindo de 547 para os 1.444.

Mas de acordo com o Governo, os valores são diferentes uma vez que os número apresentados pela ONG referem-se à totalidade de decisões antecipadas em matéria de preços de transferência que estão em vigor e não aos que foram assinados de novo. Tendo em conta apenas os que foram decididos em 2015, houve até uma redução de 36,4%. em 2015: 145 acordos face aos 228 verificados em 2014.

Gramegna faz ainda questão de dizer que “o Luxemburgo não faz acordos de conveniência” e que as decisões antecipadas dão ao contribuinte “uma segurança jurídica quanto ao tratamento fiscal a dar a certas transações”. “Neste contexto, convém mencionar que a Comissão Europeia considera que os acordos fiscais não são problemáticos em si”.

No entanto, estes acordos podem ser utilizados de forma abusiva e podem ser considerados ilegais. A legalidade de alguns acordos feitos de forma alargada por alguns países, entre os quais o Grão-Ducado, está precisamente a ser analisada por Bruxelas e pela comissária europeia da Concorrência, Margrethe Vestager. A título de exemplo, a Apple foi condenada a pagar 13 mil milhões de euros à Irlanda pelo não pagamento de impostos. Da mesma forma, a MacDonald's arrisca pagar 500 milhões de euros devido a um acordo feito com o Luxemburgo.

No passado domingo, o jornal britânico The Guardian adiantou que o presidente da Comissão Europeia, Jean-Claude Juncker, bloqueou durante o período em que foi primeiro-ministro do Luxemburgo, os esforços da União Europeia para evitar o planeamento fiscal agressivo e a evasão fiscal por parte das multinacionais. As provas constam de telegramas diplomáticos alemães revelados e citados pela publicação em conjunto com o Consórcio Internacional de Jornalistas de Investigação (ICIJ) e com a rádio alemã NDR.

Os telegramas mostram a oposição a determinadas medidas propostas no âmbito de um comité constituído no Ecofin (Conselho para os Assuntos Económicos e Financeiros) para tratar o código de conduta fiscal das multinacionais com o objetivo de evitar a competitividade agressiva entre Estados-membros.