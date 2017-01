Yves Nosbusch é o novo presidente do Conselho Nacional de Finanças Públicas (CNFP). Aquele que é também o economista-chefe do BGL-BNP Paribas já fazia parte do conselho e substituiu Romain Bausch à frente da equipa composta por sete pessoas do CNFP. O conselho está em funcionamento desde novembro de 2014, mas apesar da rotatividade da presidência a meio do mandato de quatro anos, a equipa e a tónica mantêm-se na continuidade.

Quais são as prioridades do CNFP para os próximos anos?

A nossa missão é fazer dois relatórios por ano (todos os anos) no âmbito do procedimento orçamental nacional e europeu: há um relatório na altura do programa de estabilidade e crescimento, que o Governo luxemburguês envia às autoridades europeias no fim do mês de abril. E depois um segundo relatório por altura do Orçamento do Estado em outubro e novembro. Mas vamos também fazer dois estudos mais aprofundados: o primeiro sobre a sustentabilidade das Finanças Públicas no longo-prazo e um segundo sobre as previsões macroeconómicas utilizadas pelo Governo.

Sobre o Orçamento do Estado, o Conselho diz que as previsões de crescimento são muito otimistas. Porquê?

Quando fizemos o nosso relatório fizemo-lo com base nas previsões iniciais; estas foram depois revistas. Havia uma previsão para 2016 bastante baixa (entretanto foi revista em alta para 3,7%) e para 2017 era muito elevada. Portanto, no momento em que escrevemos o relatório, a questão estava em perceber por que motivo havia uma aceleração tão significativa entre 2016 e 2017. Desde que foi revisto pelo Statec [na nota de conjuntura publicada depois do nosso relatório] as duas previsões aproximaram-se. A de 2016 foi revista em alta e a 2017 foi revista em baixa. Ora isto está agora mais em linha com o que calculámos.

E agora, acreditam que é possível?

Sim, é possível. Embora seja importante frisar que as previsões macroeconómicas são difíceis em todos os países, mas são particularmente difíceis no Luxemburgo.

Porquê?

Porque é um país muito pequeno, muito aberto e portanto determinados elementos da contabilidade nacional podem provocar revisões muito substanciais. Isto é uma questão difícil sobretudo para os pequenos países muito abertos. Mas não é surpreendente haver revisões. Isso é normal, mas é preciso também compreender – mesmo a montante – por que motivo temos as revisões e, em segundo lugar, compreender melhor as diferenças entre as previsões das instituições nacionais [sobretudo do Statec, porque são estas as utilizadas pelo Governo], e também as previsões internacionais da OCDE e da Comissão Europeia. Esta é uma das coisas que queremos compreender melhor e por isso é que queremos fazer este estudo.

“[Uma das nossas missões] é evitar o surgimento de um défice excessivo, que possa despoletar uma dinâmica negativa da economia", diz Yves Nosbusch

Foto: Chris Karaba

O conselho quer fazer um estudo sobre a sustentabilidade das Finanças Públicas. Duvidam da sustentabilidade das contas do Grão-Ducado?

Uma das missões principais do conselho é avaliar se as regras orçamentais estão a ser cumpridas, com o objetivo de evitar o surgimento de um défice excessivo, que possa despoletar uma dinâmica negativa da economia. No momento ainda não fizemos o estudo, pelo que não posso pronunciar-me num sentido ou noutro. Mas o objetivo do estudo é olhar para isto de forma aprofundada.

Mas quais são os riscos para a sustentabilidade das contas públicas?

Nesta fase não quero antecipar aquilo que o estudo vai concluir.

Sobre a reforma fiscal, quais são os riscos para as finanças públicas?

Trata-se de uma reforma fiscal que não é neutra do ponto de vista orçamental, isso é evidente. O Governo reduziu o objetivo de médio-prazo (OMT) do saldo estrutural das administrações públicas para o nível mínimo, tal como é definido pelas instituições europeias. Ora, o mínimo que é imposto pelos organismos europeus é de -0,5% do Produto Interno Bruto (PIB) e foi para este nível que o Executivo o reduziu. Antes, o OMT era mais ambicioso e o Conselho lamenta que esta ambição não tenha sido mantida. Porque reduzimos a margem de manobra no futuro, se tivermos um problema. Mas de qualquer das formas, há que dizer que respeita as regras europeias.

Há uma política de relaxamento por parte do Governo?

Há consequências diferentes, mas o que é certo é que esta reforma não é neutra, terá um custo orçamental.

Mas este efeito pode ser parcialmente compensado pelo aumento do rendimento disponível, que deverá levar a um aumento do consumo e do investimento das empresas?

Pode sim. Não nos pronunciamos a favor ou contra as medidas de redução da carga fiscal. Porque efetivamente há esses efeitos de que fala que podem ser benéficos. Por isso, pode aumentar o poder de compra, encorajar as empresas a desenvolver a sua atividade, tudo isso é possível. Mas para se manter neutro do ponto de vista orçamental era preciso reduzir as despesas na mesma proporção e isso não é o que está previsto pela reforma fiscal e é por isso que haverá um custo global orçamental. Mas pode haver consequências positivas, até sobre o crescimento e sobre o consumo. Há ainda uma outra coisa que não podemos esquecer. Esta reforma fiscal intervém num momento em que o crescimento no Luxemburgo é já muito elevado. O Statec já disse que nos aproximamos daquilo a que se chama um pico de ciclo. É essa também a impressão que temos, com um crescimento entre os 3,5% e os 4%. Por isso, é preciso ter isto em vista. O alívio fiscal chega numa fase que é provavelmente o pico do ciclo.

A consequência é que o Governo deixa de ter margem de manobra...

Se tivermos uma queda de ciclo, o Governo terá menos margem de manobra para implementar um estímulo orçamental se for necessário.

Paula Cravina de Sousa

