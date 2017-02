O turismo, a energia e as 'startups' estarão em análise durante a deslocação do ministro português da Economia ao Luxemburgo, Manuel Caldeira Cabral, esta terça-feira, onde terá encontros com o seu homólogo e o vice-primeiro-ministro, Etienne Schneider, para preparar a visita do primeiro-ministro português.

"Esta viagem ao Luxemburgo vem na sequência da visita que o vice-primeiro-ministro fez a Portugal e [durante a qual] nos convidou" par visitar o país", disse à Lusa Manuel Caldeira Cabral, acrescentando que uma das áreas em concreto de colaboração entre os dois países é "na área das 'startups' [empresas em início de atividade]".

De acordo com o governante, "o Luxemburgo esteve muito atento à estratégia Startup Portugal", quando foi lançada, e também à Web Summit, reconhecendo "a qualidade do ecossistema português, das empresas de novas tecnologias" no mercado "e o talento que existe nas áreas de tecnologias de informação, do 'software', de criação de código".

O ministro da Economia defendeu que isso "pode ser muito interessante para investidores do Luxemburgo, (...) para parcerias e colaborações com empresas de 'startups', empresas tecnológicas" luxemburguesas, uma vez que o país "vê grande interesse na cooperação" com Portugal nestas áreas.

"Vamos ter encontros com o presidente da Câmara de Comércio, com 'startups'. Vamos visitar uma incubadora e vamos ter com o vice-primeiro-ministro e o ministro da Economia do Luxemburgo também um encontro que será, obviamente, para preparar a estratégia para todas estas áreas de cooperação, mas será também para preparar a visita do primeiro-ministro", António Costa, ao Luxemburgo.



"Esperamos assinar uma série de protocolos de colaboração nestas áreas que obviamente requerem algum trabalho antecipado", adiantou o governante.



"Vou visitar uma das incubadoras" do país com o objetivo de "estimular as empresas do Luxemburgo e as empresas portuguesas a estabelecer mais contactos e encontrar mais pontos de colaboração", disse, salientando que este "é um país que, com a comunidade portuguesa e também com a comunidade de investimento que tem (...), pode ser uma ligação muito interessante para Portugal, mas também muito interessante para o Luxemburgo".



Manuel Caldeira Cabral adiantou que houve três áreas onde o Luxemburgo manifestou "muito interesse na colaboração" com Portugal: espacial, turismo e energia.



"O Luxemburgo está a desenvolver uma interessante estratégia espacial e vê Portugal como um parceiro interessante de colaboração", afirmou, recordando que existem várias empresas portuguesas que desenvolveram tecnologia aeroespacial, quer ao nível da produção, quer ao nível de equipamentos e de sistemas.



Caldeira Cabral disse que o Luxemburgo tem "fundos importantes para investir nesta área", enquanto Portugal tem "empresas que desenvolveram tecnologia e tem muito conhecimento nas universidades que pode ser útil para estes projetos".



O ministro salientou também que o país está interessado em que "haja mais ligações a Portugal e viagens de Portugal para o Luxemburgo e em estabelecer esta ponte de uma forma mais forte", lembrando que há uma grande comunidade portuguesa naquele país.



Além disso, "o Governo do Luxemburgo demonstrou muito interesse na capacidade que Portugal tem tido na promoção das energias renováveis e de cooperar nesta área, fazendo, por exemplo, com que possa haver um mecanismo de troca europeu, que já hoje esta previsto", a ser aplicado com o Luxemburgo, concluiu.

