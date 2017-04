A Bolsa do Luxemburgo encerrou esta quarta-feira a sessão em alta, a ganhar 2,1%, acompanhando a tendência das principais praças europeias.

O LuxX Index valorizou hoje 2,1%, com a ReinetInvest a trepar 5,8% e a ArcelorMittal a avançar 3,7%.

No panorama europeu, as principais bolsas encerraram a sessão a ganhar, a recuperarem do tombo de ontem, depois do anúncio de eleições antecipadas no Reino Unido feito pela primeira-ministra britânica, Theresa May.

As principais praças foram impulsionadas pelos setores automóvel, mineiro e financeiro. Hoje foi a vez do Morgan Stanley apresentar resultados que bateram as estimativas dos analistas.

Em Lisboa, o PSI 20 seguiu a tendência e fechou no verde. A praça lisboeta trepou 0,14%, com apenas quatro cotadas no verde.

O BCP foi a estrela da sessão ao disparar 5,8%, seguindo a tendência da banca europeia. Em terreno positivo fecharam também, a Nos, a Altri e a Sonae.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.