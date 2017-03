O presidente do Sporting e candidato à direção do clube prometeu sexta-feira iniciar um ciclo positivo de conquista de títulos nacionais nos próximos quatro anos, num discurso que se centrou em agradecimentos a diversos setores ‘leoninos’.

Perante as cerca de 700 pessoas presentes na Estufa-Fria, em Lisboa, o líder da Lista B dirigiu as primeiras palavras de gratidão à família, passando depois, um a um, aos diversos departamentos e modalidades que compõem o Sporting.

Num discurso de sensivelmente uma hora, Bruno de Carvalho recordou todo o percurso que percorreu desde as primeiras eleições, em 2011, onde foi derrotado por Godinho Lopes, passando depois para as de 2013, aquelas que venceu e que o conduziram até hoje à presidência do Sporting.

Neste último período, Bruno de Carvalho recordou as dificuldades financeiras que o Sporting tinha em 2013, salientando todos os momentos em que teve de se sentar à mesa das negociações para retirar o emblema de Alvalade de uma situação de crise, passando agora a estar numa situação mais estável e já com um terço do capital para a recompra das VMOC (Valores Mobiliários Obrigatoriamente Convertíveis) e que chegam ao fim em 2026.

Sem nunca dizer o nome de Pedro Madeira Rodrigues, candidato à presidência pela lista A, nas eleições de hoje, Bruno de Carvalho lamentou o tipo de campanha feito pelo rival, por, na sua opinião, não ter estado à altura do Sporting, dizendo mesmo que, em diversos momentos, "deveria ter ficado calado" em nome da estabilidade.

"Esta campanha não decorreu como deveria ter corrido. O Sporting teve uma evolução tremenda nestes últimos quatro anos e deveria ter permitido que surgisse outro tipo de oposição e outro tipo de candidatura. Volta a 2011, aos ataques pessoais, às difamações, às insinuações, aos projetos vazios e ao vazio de ideias, não era aquilo que o Sporting e os sportinguistas mereciam neste momento. Tentámos ao máximo mostrar o nosso programa", disse Bruno de Carvalho.

Pegando nesta ideia, o candidato pela lista B lançou o repto para os próximos quatro anos, período que considera vital e onde o Conselho Leonino não pode sofrer alterações

"Este Conselho tem quatro anos de trabalho pela frente. É um grupo para criar um trabalho de forte remodelação, com redução de membros e alteração de métodos, para ser mais eficaz. Vai ser mais transversal a vários setores, para trazer o 'know how' acumulado, com pessoas com notoriedade, que permitam o tal 'networking' e militância, que vi começar a sentir-se, com pessoas mobilizadas, que querem, de facto, contribuir. Só assim o Sporting pode atingir os objetivos, lutando para o mesmo lado", realçou.

Com a presença de Jorge Jesus na sala, Bruno de Carvalho aproveitou para agradecer o trabalho desenvolvido pelo treinador da equipa principal de futebol.

"Quero agradecer a alguém especial pela coragem superior que teve. Teve coragem de dizer não, que pensou: sei porque vim, qual o projeto em que acreditei e o que quero fazer pelo Sporting. Alguém que, em primeiro lugar, tínhamos de ter uma empatia tremenda porque faz anos no dia do meu pai. Depois, é de signo leão como o meu pai também. É alguém com quem falo todos os dias, olhos nos olhos. Tem ambição, adora a excelência, o pormenor, obriga ao máximo, a sangue suor e lágrimas. Mais do que um treinador, é um amigo", afirmou Bruno de Carvalho.

No remate deste discurso, minutos antes de bater as 12 badaladas, Bruno de Carvalho deixou a promessa de iniciar uma nova fase na vida ‘leonina’ durante o próximo mandato.

"Quando ganharmos um campeonato, iremos iniciar um novo ciclo e ganharemos muitos mais", concluiu.

As eleições do Sporting realizam-se hoje e Bruno de Carvalho irá exercer o direito de voto pelas 11:30 horas, uma hora e meia depois de Pedro Madeira Rodrigues. O vencedor deverá ser conhecido pelas 22:00

