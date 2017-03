Portugal recebe sábado a Hungria, em jogo de qualificação para o Mundial2018, num duelo em que a seleção lusa não vai poder contar com Nani, lesionado, mas deverá ter de regresso Pepe ao centro da defesa.

No Estádio da Luz, na quinta jornada do Grupo B, a formação de Fernando Santos volta a defrontar os magiares, oito meses depois do duelo no Euro2016, em Lyon, que terminou empatado (3-3), resultado que permitiu a continuidade de Portugal na competição.

Nesse encontro, Nani marcou o primeiro tento da seleção portuguesa, que na altura colocou o resultado em 1-1, mas é certo que o extremo português não vai poder repetir esse feito na Luz, num jogo em que Portugal está obrigado a vencer para continuar a lutar pelo apuramento direto para o próximo Campeonato do Mundo.

Em grande forma no Mónaco, Bernardo Silva aparece como o principal candidato a ocupar o lugar deixado vago por Nani no ‘onze’ titular, mas também Ricardo Quaresma e Gelson Martins podem entrar nas contas do selecionador Fernando Santos para ajudar no Cristiano Ronaldo e André Silva no ataque.

Na defesa, caso não volte a ter problemas físicos, Pepe deverá regressar à equipa lusa, depois de ter cumprido castigo com a Letónia (4-1), e voltar a fazer companhia com José Fonte, reeditando a dupla de centrais da final do Euro2016.

Nesse setor, a maior dúvida aparece no lado direito, com Cedric Soares, João Cancelo e Nelson Semedo a lutarem todos pelo lugar de lateral.

Cedric, que falhou os últimos jogos devido a lesão, tem estatuto de campeão europeu, mas poderá ter perdido a corrida para Cancelo, que deu muito boa conta do recado durante a sua ausência. Semedo, que recentemente passou por alguns problemas físicos no Benfica, aparece como ‘outsider’.

No meio campo, o regresso de João Moutinho poderá levar Fernando Santos a mexer, já que tanto André Gomes como João Mário, titulares com a Letónia, perderam algum espaço no FC Barcelona e no Inter Milão, respetivamente. Como habitual, Danilo e William Carvalho disputam o lugar de trinco.

Portugal está obrigado a vencer para não deixar fugir a Suíça na liderança do grupo, mas vida mais difícil tem ainda a Hungria que, se perder no Estádio do Luz, praticamente se despede do Mundial2018.

Os magiares, treinados pelo alemão Bernd Storck, vão contar o capitão Balazs Dzsudsak, que marcou dois golos a Portugal no Europeu, e bem precisam do seu pé esquerdo ‘canhão’ para se manterem vivos na fase de apuramento.

Em quatro jogos, a Hungria venceu dois, na Letónia (2-0) e na receção a Andorra (4-0), e foi derrotado em casa perante a Suíça (3-2). O resultado mais surpreendente aconteceu logo no arranque da qualificação, quando empatou a zero nas Ilhas Faroé.

Portugal está no segundo lugar do Grupo B com nove pontos, menos três que a Suíça, que lidera, e mais dois que a Hungria, que é terceira.

O Portugal-Hungria está agendado para as 19h45 (hora de Portugal) e terá arbitragem do polaco Szymon Marciniak.



