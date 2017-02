A principal competição de futebol do país arranca no sábado com o dérbi Niederkorn – FC Differdange. Após dois meses de pausa, a bola vai volta a rolar nos campos do Grão-Ducado. A corrida ao título promete grandes emoções até final da prova, porque F91 Dudelange, FC Differdange e Fola se reforçaram no ’mercado de Inverno’.



Por Álvaro Cruz



O regresso da Liga BGL está agendado para este fim de semana com o dérbi Progrès Niederkorn – FC Differdange 03, o grande destaque da 14a jornada da elite do futebol luxemburguês.

Após a pausa de inverno, que durou aproximadamente dois meses e serviu para as 14 equipas “carregarem baterias”, a bola vai rolar de novo nos campos de norte a sul do país.

O jogo grande desta jornada coloca frente a frente duas equipas que nesta época apostaram forte nos lugares cimeiros da classificação, com destaque para o FC Differdange, que procura com afinco chegar ao seu primeiro título, enquanto a formação de Niederkorn aposta numa participação na Liga Europa.

Este encontro vai ter também a particularidade do regresso de Pascal Carzaniga (treinador do FC Differdange) a Niederkorn, que no verão de 2016 se mudou para o seu vizinho e rival.

Entretanto, a meio da primeira volta, o Progrès mudou de treinador tendo substituído o francês Fabian Tissot por Paulo Amodio, que foi despedido do Union Titus Pétange e regressou a uma casa que bem conhece.

Na primeira volta, o dérbi terminou com uma vitória do FC Differdange, por duas bolas a zero. Se a formação de Pascal Carzaniga quer continuar na luta pelo título e não perder de vista o líder F91 Dudelange, terá de conquistar de novo os três pontos face um adversário que reforçou bem o seu ataque no mês de janeiro.

Sobre a importância deste jogo, Fabrizio Bei, presidente do FC Differdange foi elucidativo: “Estamos preparados para esta ’guerra’. Se quisermos continuar na luta pelo título, devemos encarar cada jogo do campeonatocomo uma final”.

Este encontro está a gerar grande expetativa entre os apaniguados dos dois clubes, que no próximo sábado vão encher por completo o estádio Jos Haupert.

Luta pelo título

A luta pelo título entre F91 Dudelange (1°, com 33 pontos), FC DIfferdange (2°, com 31) e Fola (3°, com 28), promete grandes emoções nesta segunda volta.

O F91 Dudelange, atual detentor do título, desloca-se ao terreno do Käerjéng, clube que ocupa a penúltima posição da tabela com 9 pontos. Um tarefa que parece, à priori, fácil para os campeões que ainda não perderam qualquer encontro esta época.

Dan Theis, que substituiu Angelo Fioricci no comando do Käerjéng, apenas ganhou um jogo e a sua equipa encontra-se na posição de relegável. Frente ao colosso de Dudelange, não parece que a formação de Bascharage esteja em condições de pontuar.

O Fola, a cinco pontos do primeiro lugar, desloca-se ao terreno do Mondorf, onde já sofreu alguns “amargos de boca” em épocas anteriores. Apenas a vitória interessa aos comandados de Jeff Strasser para poderem continuar a alimentar o sonho de chegar ao título que na época passada lhes fugiu por muito pouco.

Na ’guerra’ pelo 4° lugar

Depois dos três ’tenores’ que disputam a hegemonia do futebol luxemburguês, surge na tabela classificativa um grupo de várias equipas liderado pelo Progrès Niederkorn, com 20 pontos.

Depois, seguem-se Union Titus Pétange, Jeunesse d’Esch, Racing Luxembourg, Strassen e Mondorf, todos com 17, em luta pelo 4° posto da classificação, que nas últimas épocas deu acesso à Liga Europa, se o campeão conquistar também a taça do Luxemburgo.

Nesta luta entre os seis clubes, como já vimos, o Niederkorn recebe o FC Differdange, o Union Titus Pétange desloca-se ao terreno do Canach, a Jeunesse d’Esch recebe o RM Hamm Benfica, e o Strassen acolhe no seu reduto o Racing Luxembourg, num duelo entre equipas da capital.

Sob o comando de Manuel Correia, o ambicioso Titus Pétange tem encetado uma boa recuperação e ocupa neste momento o 5° lugar na tabela classificativa. No domingo, frente ao inconstante Canach, a formação recém-promovida vai ter a oportunidade de provar que os bons resultados no final do primeiro turno não foram obra do acaso.

A Jeunesse, atual 6° classificado e uma das grandes desilusões desta primeira volta, recebe o Hamm Benfica de Daniel Santos. Frente aos encarnados do Cents, que lutam pela manutenção, os ’alvinegros’ comandados por Carlo Weis não podem desperdiçar pontos na luta pelo 4° lugar. Mas a grande irregularidade exibicional da Jeunesse poderá ser aproveitada pelos encarnados do Cents, que reforçaram o ataque com o internacional angolano João Martins.

Strassen e Racing Luxembourg protagonizam um duelo entre formações da capital que merece ser seguido com atenção. Os anfitriões começaram mal a época, mas têm vindo a subir na classificação, ao passo que os “azuis céu” marcaram a primeira metade do campeonato com alguns altos e baixos. Este encontro entre equipas de valor semelhante vai ser disputado sob o signo do equilíbrio, mas o Strassen poderá aproveitar o fator ’casa’ para chamar a si uma vitória que lhe permitirá continuar a recuperação encetada nos últimos encontros da primeira volta.

O inferno dos últimos

Nas últimas cinco posições, encontram-se o Rumelange, com 14 pontos, Canach e Hamm Benfica com 11, e nos dois lugares de despromoção, Käerjéng e Rosport, ambos com 9.

O encontro Rosport – Rumelange, no domingo, assume grande importância para ambas as equipas, com particular destaque para a formação da casa. O ’lanterna vermelha’ tem a oportunidade de conquistar três pontos frente a um adversário que começou bem a época, mas quebrou nos últimos encontros do primeiro turno.

Frente ao Titus Pétange, o Canach, a jogar em casa, vai tentar conquistar pontos e contrariar o favoritismo dos adversários para fugir aos lugares de despromoção

No terreno da Jeunesse d’Esch, o Hamm Benfica costuma obter bons resultados e, se a tradição se mantiver, talvez consiga amealhar pontos que o catapultem para uma segunda volta mais tranquila.

Frente ao líder F91 Dudelange, o Käerjéng vai ter grandes dificuldades, sendo muito pouco provável que consiga conquistar qualquer ponto.

Programa da 14a jornada

Niederkorn – FC Differdange / (11/02 – 15h)

Mondorf – Fola Esch / (12/02 – 15h), Rosport – US Rumelange / (12/02 – 15h30, Canach – Union Titus Pétange / (12/02 – 16h, Strassen – Racing Luxembourg / (12/02 – 16h), Jeunesse – Hamm Benfica / (12/02 – 16h), UN Käerjéng – F91 Dudelange / (12/02 – 16h)

