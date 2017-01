O Sporting de Braga arrisca-se a disputar jogos à porta fechada, depois de o Conselho de Disciplina (CD) da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) ter aberto hoje um processo disciplinar pelos incidentes na final da Taça da Liga.

Após o golo do Moreirense, adeptos do Sporting de Braga atiraram petardos para a zona onde os jogadores dos ‘cónegos’ festejavam o golo da vitória, com dois jogadores a caírem no relvado do Estádio Algarve, embora não tenham ficado lesionados com gravidade.

De acordo com os regulamentos, a infração dos adeptos bracarenses pode ser punida com a realização de um a dois jogos à porta fechada.

Além do processo disciplinar, os bracarenses foram ainda multados em 7.650 euros pelo arremesso de isqueiro e cadeiras para dentro do terreno de jogo e em 1.148 por frases incorretas dos seus adeptos.

No recomeço do encontro com o Estoril-Praia, os adeptos do FC Porto enviaram tochas e petardos para o relvado, com o clube a ser multado em 5.738 euros, aos quais se acrescentam 3.290 por comportamento incorreto do público.

Na II Liga, no final do encontro entre a Académica e o Penafiel, elementos das duas equipas envolveram-se em confrontos, com Nuno Martins, enfermeiro da Académica, a ser suspenso por um mês, e o capitão da ‘briosa’ Marinho por dois jogos.

Do lado do Penafiel, Rafa Sousa foi suspenso por 15 dias e João Paulo vai falhar os próximos dois encontros.

João Eusébio, treinador do Varzim, foi suspenso por 10 dias depois de ter sido expulso frente ao Académico de Viseu.



