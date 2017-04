Os portugueses falam demais de futebol, grande parte das vezes, sem saberem muito bem o que estão a dizer. São apenas comandados por uma paixão irreprimível.

Hoje, também quero falar de futebol, ou antes, da violência que se vai multiplicando, à volta de um espetáculo extraordinário. Um fenómeno que parece ser incontrolável pelas sociedades contemporâneas.

Sendo eu adepto de sempre do FC Porto – e tendo a Académica como causa suprema – estou perfeitamente à vontade para falar de dois casos que, segundo as televisões, envolvem adeptos do meu clube.

O primeiro aconteceu ainda no exterior do Estádio da Luz, antes do Benfica-Porto. Um adepto portista, a contas com elevado teor alcoólico e com a sua própria insolência, provocou agentes da PSP e pôs-se em fuga, mas a destreza física de um policial foi suficiente para o derrubar. Depois de dominado, ainda levou um pontapé, talvez, desnecessário. Mas o polícia estava com o sangue quente. A PSP anunciou a instauração de um inquérito, ao polícia agressor. Não o devia ter feito e podia até aproveitar as imagens como exemplo, como efeito dissuasor. A polícia vai para as imediações do estádios para usar a dissuasão, quando a persuasão se mostra insuficiente. A polícia deve usar a força legítima contra os marginais, antes que eles usem a violência ilegítima, contra os cidadãos.

Poucas horas depois, na vila nortenha de Canelas, um aparente membro da claque Super Dragões, na altura a representar a equipa de futebol do clube local, agrediu um árbitro que foi parar ao hospital. A equipa do Canelas tem antecedentes pouco honrosos. Há semanas, foi notícia nos principais media portugueses, porque os adversários se recusavam a defrontá-la, tais os índices de violência. O episódio terminou sem qualquer consequência. Mas, no domingo, lá estava uma câmara de vídeo, para captar o momento em que, um energúmeno desferiu um potente golpe de joelho no nariz de um árbitro. Depois, falou para as televisões dizendo que não se lembrava de nada e pedindo desculpa, com evidente pejo. O Canelas expulsou-o.

Sempre ouvi dizer que o desporto era uma escola de virtudes. Mas parece ter-se transformado numa escola de marginalidade, da mais rasteira. Os cidadãos honrados têm o direito de ir ao futebol sem o receio de serem importunados. Mas o direito de ir ao futebol parece ter sido capturado por marginais que, nos estádios, encontram o ambiente ideal para comportamentos antisociais. E, só o músculo da polícia pode resolver a questão.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.