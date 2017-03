Os campeões europeus estiveram em destaque na gala 'Quinas de Ouro', realizada pela Federação Portuguesa de Futebol, ao arrebatarem cinco dos 29 troféus.

Numa cerimónia que decorreu no Centro de Congressos do Estoril e que contou com a presença do Primeiro-ministro António Costa, a 'equipa das quinas' chegou às 20:15 horas e saiu pouco passava das 21:30 horas, uma vez que está em estágio para o encontro diante da Hungria, no próximo sábado, a contar para o Grupo B de apuramento para o campeonato do mundo, em 2018, que se realiza na Rússia.

Cristiano Ronaldo, com o prémio Jogador do Ano, Renato Sanches, o de revelação, a Seleção Nacional A, com o troféu equipa do ano e Prémio Prestígio, e Fernando Santos, distinguido como treinador do ano, foram os elementos de destaque numa noite em que Ricardinho, no futsal, e Madjer, no futebol de praia, foram também agraciados como os melhores de 2016.

Pouco antes desta gala ter início, o Benfica emitiu um comunicado onde explicava o motivo da ausência oficial, considerando que existe uma permanente e reiterada inexistência de tomadas de posição por parte da FPF e que existe um "grave clima de coação, intimidação e declarações públicas ofensivas quase diárias".

Fora desta polémica, os 'encarnados' foram o emblema mais representado no onze masculino do ano (a atuar em Portugal), com seis elementos. Nos femininos, Sporting e Sporting de Braga, com cinco cada, foram os clubes em evidência.

Lista dos premiados na Gala 'Quinas de Ouro':

Jogadora portuguesa do ano - futebol: Ana Borges.

Equipa do ano masculina: Seleção Nacional A.

Prémio Presidente da FPF: Diáspora portuguesa.

Jogador revelação do ano: Renato Sanches.

Jogador português do ano - futebol: Cristiano Ronaldo.

Treinador do ano - futebol masculino: Fernando Santos.

Prémio Prestígio: Os 23 jogadores campeões da Europa.

Jogador do ano - futsal: Ricardinho.

Jogadora do ano - futsal: Ana Azevedo.

Treinador do ano - futsal masculino: Nuno Dias.

Treinador do ano - futsal feminino: Teresa Jordão.

Prémio Escolar: Grupo Desportivo da Escola Básica Dom João I.

Prémio Universitário: Equipa de futebol da Universidade do Minho.

Treinador do ano - formação: Hélio Sousa.

Treinador revelação do ano: Ricardo Soares.

Prémio Vasco da Gama (internacionalização e expansão da portugalidade): Treinadores portugueses no estrangeiro.

Jogador do ano - futebol de praia: Madjer.

Treinador do ano - futebol de praia: Mário Narciso.

Prémio futebol inclusivo: Seleção Nacional de futebol de rua.

Árbitro do ano - 1ª categoria: Artur Soares Dias.

Árbitro assistente do ano - 1ª categoria: Rui Licínio Tavares.

Árbitra do ano - Liga Allianz: Ana Catarina Araújo.

Árbitro do ano - Campeonato de Portugal Prio: Pedro Vilaça.

Árbitro do ano - Liga Sport Zone: Eduardo Coelho.

Onze do ano - futebol masculino (prémio do Sindicato de Jogadores Profissionais de Futebol): Ederson (Benfica), Nélson Semedo (Benfica), Lindelof (Benfica), Coates (Sporting), Alex Telles (FC Porto), Adrien (Sporting), Danilo (FC Porto), Pizzi (Benfica), Gelson (Sporting), Mitroglou (Benfica) e Jonas (Benfica).

Onze do ano futebol feminino (prémio do Sindicato de Jogadores Profissionais de Futebol): Rute Costa (Sporting de Braga), Matilde Fidalgo (CF Benfica), Sílvia Rebelo (Sporting de Braga), Bruna Costa (Sporting), Joana Marchão (Sporting), Fátima Pinto (Sporting), Vanessa Marques (Sporting de Braga), Andreia Norton (Sporting de Braga), Jéssica Silva (Sporting de Braga), Diana Silva (Sporting), Solange Carvalhas (Sporting).

Jogadora revelação do ano: Andreia Norton.

Treinador do ano - futebol feminino: Francisco Neto.

Equipa do ano feminina: Seleção Nacional A.

