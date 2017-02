O FC Porto fechou hoje a preparação da receção de sexta-feira ao Tondela, para a 22.ª jornada da I Liga de futebol, com uma sessão que contou com todos os jogadores do plantel na máxima força.

De acordo com a nota publicada no sítio dos ‘dragões’, também o avançado Rui Pedro, que na quarta-feira abriu caminho à vitória do FC Porto B sobre o Penafiel (2-0), através da conversão de uma grande penalidade, treinou às ordens do treinador Nuno Espirito Santo.

“Queremos manter o registo de vitórias e os 3 pontos, que são importantes no que queremos. Devemos jogar com máxima intensidade, com concentração. Jogando e competindo é a melhor forma de vencer o jogo na nossa fortaleza”, salientou Nuno Espírito Santos, na conferência de imprensa de antevisão do jogo.

Em caso de vitória, o FC Porto salta à condição para a liderança da Liga, com mais dois pontos sobre o atual líder Benfica, que só joga domingo à noite.

“Se vencermos vamos colocar mais pressão e estaremos no topo, onde queremos estar, mas a rapidez traz precipitação”, rematou Nuno Espírito Santo.

O boletim clínico dos portistas não regista qualquer ocorrência, pelo que os portistas estão na máxima força para a receção ao Tondela.

Tondela no Dragão com objetivo claro de pontuar

O treinador do Tondela, Pepa, garantiu hoje que vai ao Dragão para pontuar, tendo a sua equipa de “roçar a perfeição” para conseguir arrecadar os três pontos.

"Vamos ao Dragão com o objetivo muito claro de pontuar e, acima de tudo, fazer de tudo para trazer os três pontos, porque é o que precisamos. Temos de assumir isso, mesmo tendo noção da dimensão e da dificuldade", sustentou.

Na conferência de antevisão à visita ao Dragão, Pepa sublinhou que os ‘azuis e brancos’ são fortíssimos em casa, estando atualmente a atravessar "um bom momento".

"A perfeição não existe, mas temos de a procurar. Temos noção que temos de roçar a perfeição no processo defensivo, temos de ter muito critério na saída de bola, não podemos ter receio de ter bola e de fazermos campo grande quando tivermos essa possibilidade. Vai ser a isso que nos vamos agarrar para desestabilizar e desorganizar o Porto", apontou.

FC Porto e Tondela defrontam-se na sexta-feira, às 21:30 (hora luxemburguesa), no estádio do Dragão, no Porto, no jogo inaugural da 22.ª jornada, apitado por Luís Ferreira, da Associação de Futebol de Braga.

O FC Porto ocupa a segunda posição do campeonato, com 50 pontos, menos um do que o líder Benfica, enquanto o Tondela é 18.º e último, com 14.



