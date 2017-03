Depois de treze anos de paragem, os campeonatos luxemburgueses de luta voltaram ao ativo com destaque para os pódios de Medina Barros e Eliane Varela, lutadores de origem cabo-verdiana, e do português Logan de Melo. Joseph Etogo, diretor técnico nacional, congratula-se pelo sucesso da prova e garante que o Grão-Ducado tem vários lutadores com qualidade para num futuro próximo devolver o passado glorioso que a modalidade já conheceu no país.



Por Álvaro Cruz



A luta livre e greco-romana, modalidades olímpicas que já conheceram tempos áureos no Luxemburgo, renasceram das ’cinzas’ após trezes anos de completo esquecimento no país.

Joseph Etogo, camaronês que assumiu recentemente as funções de diretor técnico nacional, organizou em novembro de 2016 o campeonato nacional que ficou marcado pelos pódios de lutadores de origem cabo-verdiana e portuguesa. Etogo celebrou também o seu regresso à competição com o título de campeão nacional de luta livre na categoria de -69kg e “vice” na luta greco-romana, na mesma categoria.

Medina Barros Lopes foi o primeiro classificado na categoria de -63kg na luta livre e na greco-romana, ficando o segundo lugar em ambas as modalidades para Eliane Varela, atleta feminina.

O ’príncipe’ da luta no Grão-Ducado é português

Logan de Melo, único atleta português presente nos campeonatos, fechou os pódios, conquistando as medalhas de bronze na luta livre e na greco-romana, na categoria de -69kg.

Iniciou-se nas duas modalidades há cerca de um ano e é já apontado como um dos melhores lutadores do Luxemburgo. Com apenas 21 anos, Logan de Melo diz que “ter vindo para o clube” foi a “melhor escolha desportiva” que fez na sua vida.

“Tive o primeiro contato com as modalidades de luta no liceu que frequentei, em França, no qual abordámos os aspetos mais importantes e as principais diferentes entre elas e, desde aí, o bichinho’ ficou”, recorda. No entanto, foi por mero acaso que passou a integrar o Force Lutte Luxembourg, único clube de luta recentemente criado no Grão-Ducado. “Há pouco mais de um ano conheci o Joseph Etogo no aniversário de um amigo. Depois de uma conversa que tivemos, ele disse-me que era lutador, que andava à procura de jovens para integrar o clube que fundou no Luxemburgo e posteriormente convidou-me para vir aos treinos. Foi assim que comecei a minha aventura na luta”, explica.

“Sempre gostei muito de desportos de combate. Quando via na televisão os grandes eventos mundiais de luta e outros desportos similares ficava com grande vontade de experimentar. Felizmente, surgiu a oportunidade de vir para o Luxemburgo e neste momento estou bastante satisfeito por concretizar um desejo que já tinha há algum tempo”.

No último ano, Logan de Melo teve uma progressão bastante satisfatória, tendo-se tornado num dos melhores lutadores de luta livre e greco-romana do país. Nos campeonatos nacionais que decorreram em novembro, após 13 anos de interregno, Logan foi terceiro classificado em luta livre e greco-romana na categoria de -69kg, mas o atleta vinca que quer “fazer mais e melhor” nas próximas competições.

O jovem português recordou com emoção a sua primeira participação num campeonato a sério e diz sentir-se “orgulhoso”, não só pela sua prestação positiva, mas também por fazer parte de um grupo de atletas que “ressuscitou a modalidade no Grão-Ducado”.

“Foi uma grande emoção ter terminado nos pódios e também perceber que a luta começa a ganhar de novo força no país. É uma motivação extra para mim saber que o clube está a crescer e a desenvolver-se satisfatoriamente” garante. “Sei que estou no início e tenho ainda muito que aprender e evoluiu para poder competir com atletas dos outros países, mas acredito que dentro de alguns anos estarei preparado para participar em grandes competições, frente aos melhores do mundo”, sublinha.

O entusiasta lutador luso acalenta um sonho que tem vindo a crescer nos últimos meses, e que revela ao Contacto: “Quero muito participar nos campeonatos europeus e mundiais, quando melhorar o meu nível. Mas, o meu grande sonho é participar nos Jogos Olímpicos, já que a luta é um desporto olímpico. Por vezes, imagino-me nos grandes palcos mundiais e isso dá-me uma motivação tremenda para treinar cada vez mais e empenhar-me a fundo para tornar estes sonhos em realidade”, enfatiza.

Único atleta português do Force Lutte Luxembourg, Logan de Melo diz que o ambiente no seio do clube é “fantástico” e que o facto de existirem muitas nacionalidades fortalece o “espírito de equipa” nos treinos e competições e também fora do clube. E acaba por confiar: “Gostava que viessem mais atletas portugueses aos treinos para experimentarem a luta e modalidades derivadas”, apela Logan, reforçando que “apesar de a luta não ser uma modalidade popular como o futebol, tem particularidades bastante importantes como a concentração, a disciplina e a técnica”. “Para mim, a luta é uma escola de vida”, vinca.

Ambicioso e ciente de que o seu futuro poderá ser risonho e promissor, o lutador português, que vive em França, tem como objetivo participar em competições internacionais para “ganhar maior experiência e maturidade”. Logan de Melo, expressou também o desejo de representar a seleção luxemburguesa de luta, existindo também a possibilidade de participar, brevemente, a título privado, num campeonato imternacional na Austrália.



Joseph Etogo, director técnico nacional, está empenhado em construir bases sólidas para que num futuro próximo a luta possa voltar a ter a notoriedade de outros tempos.

Foto: Michel Dell’Aiera

Joseph Etogo, o responsável pelo renascer da luta no país

Joseph Etogo, camaronês de 36 anos, foi o grande responsável pelo ’renascer’ da luta no Grão-Ducado. O lutador, que no início da sua carreira foi vice-campeão do seu país, veio para Europa há mais de uma década. Chegou ao Luxemburgo, teve uma passagem pela Bélgica, e regressou ao Grão-Ducado para fundar o clube Force Lutte Luxembourg, onde se empenha em ensinar a arte da luta. “Sempre tive ’alma’ de lutador e como no Luxemburgo a luta estava parada há 13 anos, decidi fundar um clube e apostar na juventude para “ressuscitar” a modalidade”, revela ao Contacto.

“Temos cerca de 25 atletas de ambos os sexos e alguns deles podem, a médio prazo, atingir patamares bastante interessantes. O exemplo é o Logan de Melo, que é jovem e que tem uma grande margem de progressão. O Medina e a Eliane, que se sagraram campeões nos últimos campeonatos, também evoluiram bastante. Infelizmente, têm estado afastados por razões de trabalho, mas espero que regressem o mais depressa possível”.

Sobre o ’renascer’ da modalidade, o diretor técnico da Federação Luxemburguesa de Luta e Artes Marciais congratula-se pela “adesão” que as disciplinas de luta têm tido neste último ano.

“Foi fundamental dar este impulso a modalidades que já conheceram tempos áureos no Luxemburgo com vários clubes e atletas de renome. É importante criar as bases para que o futuro da luta possa voltar a ser forte. Temos de criar outros clubes para que nos próximos anos tenhamos um campeonato interno. Estou a organizar os próximos campeonatos nacionais que deverão disputar-se em outubro para que a evolução da modalidade continue a propagar-se no país”.

Joseph Etogo enalteceu ainda o “apoio” da Federação Luxemburguesa no processo de desenvolvimento da luta e revelou ao Contacto que “a formação de novos treinadores é uma nova etapa que está a ser preparada, assim como a participação em competições internacionais para que os jovens ganhem experiência e maturidade”, disse, em conclusão.

