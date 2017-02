O FC Porto pode chegar provisoriamente à liderança da I Liga portuguesa de futebol no sábado, no 'clássico' com o Sporting da 20ª jornada, na qual o líder Benfica procura regressar aos triunfos.

Depois de na última ronda ter reduzido para um ponto a distância para a liderança, o FC Porto recebe o Sporting, única equipa que o derrotou esta temporada no campeonato, na terceira jornada, por 2-1, em Alvalade.

Os ‘dragões’ chegam a este encontro praticamente na máxima força, uma vez que apenas Rúben Neves, pouco utilizado, está lesionado, enquanto os ‘leões’ não poderão contar com William Carvalho, suspenso por um jogo.

Em estreia no FC Porto pode estar brasileiro Soares, único reforço de inverno do clube, enquanto no Sporting Francisco Geraldes e Daniel Podence, ‘resgatados’ ao Moreirense, já podem ser utilizados.

Desde a chegada de Jorge Jesus a Alvalade, no início da época passada, o Sporting venceu sempre o FC Porto, em três encontros, e ganhou na última temporada no Dragão, onde não vencia para o campeonato desde 2006/07.

O FC Porto chega a este encontro após três vitórias consecutivas para o campeonato, que lhe permitiram reduzir a um ponto a distância para o Benfica, enquanto o Sporting regressou aos triunfos na última jornada, após três jogos sem vencer, mas pode entrar em campo na quarta posição, caso o Sporting de Braga vença hoje o encontro em atraso com o Rio Ave.

Ainda na liderança, após ter desperdiçado cinco pontos nas três rondas anteriores, o Benfica recebe o Nacional, procurando regressar aos triunfos, depois das derrotas com o Moreirense (3-1), nas meias-finais da Taça da Liga, e com o Vitória de Setúbal (1-0), na última ronda.

Os ‘encarnados’ jogam apenas no domingo, já sabendo o resultado do ‘clássico’, frente ao 17° e penúltimo classificado da I Liga, que não vence há seis encontros na prova e tem os mesmos pontos do lanterna-vermelha, o Tondela, e está a dois da zona de manutenção.

Em casa, o Benfica tem sido claramente superior ao Nacional, que, em 17 jogos na Luz, apenas conseguiu três empates, o último dos quais em 2008/09, sendo que, desde então, o Benfica venceu sempre por pelo menos dois golos.

Atualmente na quarta posição, mas a poder chegar hoje ao terceiro lugar, o Sporting de Braga recebe na segunda-feira o Estoril-Praia, procurando deixar para trás uma má fase, com a derrota em casa com o vizinho Vitória de Guimarães (2-1) na última jornada e o desaire na final da Taça da Liga frente ao Moreirense (3-1).

Os ‘canarinhos’ têm a pior série de resultados da presente edição do campeonato, com sete derrotas consecutivas, seis das quais após a chegada do treinador espanhol Pedro Gómez Carmona.

Na quinta posição, a três pontos do Sporting e a dois do Sporting de Braga, o Vitória de Guimarães abre a ronda na sexta-feira com uma visita ao Paços de Ferreira, 15° classificado e que somou cinco derrotas e um empate nos últimos seis encontros no campeonato.

Na luta pela manutenção, o Tondela, 18° e último classificado, vem de um motivador triunfo sobre o Desportivo de Chaves e visita no domingo o agora ‘tranquilo’ Belenenses, 12°, procurando uma inédita segunda vitória consecutiva no campeonato.

Motivado pela vitória na Taça da Liga, o Moreirense (14°), que hoje defronta o Feirense, em jogo da 19ª jornada, procura pontuar para se afastar da zona de despromoção na visita ao Marítimo (sexto), que não perde há cinco encontros.

No sábado, o Desportivo de Chaves, oitavo, recebe o Boavista, nono, um encontro entre conjuntos ‘tranquilos’, tal como a partida de domingo entre o Arouca (11°) e Vitória de Setúbal (sétimo).

A ronda encerra na segunda-feira, com três encontros, um dos quais a receção do Feirense, atualmente no 13° posto, cinco pontos acima da ‘linha de água’, ao Rio Ave, 10°.

Programa da 20ª jornada:

- Sexta-feira, 03 fev:

Paços de Ferreira - Vitória de Guimarães, 20:30 (Sport TV)

- Sábado, 04 fev:

Desportivo de Chaves – Boavista, 16:00 (Sport TV)

FC Porto – Sporting, 20:30 (Sport TV)

- Domingo, 05 fev:

Arouca - Vitória de Setúbal, 16:00 (Sport TV)

Benfica – Nacional, 18:00 (BTV)

Belenenses – Tondela, 20:15 (Sport TV)

- Segunda-feira, 06 fev:

Marítimo – Moreirense, 19:00 (Sport TV)

Feirense - Rio Ave, 21:00 (Sport TV)

Sporting de Braga - Estoril-Praia, 21:00 (Sport TV)