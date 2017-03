Júlio Mendes garante Vitória a lutar pelo quarto lugar “contra tudo e todos”

O presidente do Vitória de Guimarães, Júlio Mendes, assumiu este domingo que a equipa vai lutar nesta época pelo quarto lugar da I Liga portuguesa de futebol e pela final da Taça de Portugal "contra tudo e contra todos".

O dirigente proferiu uma breve declaração após o encontro entre a formação vitoriana e o Estoril-Praia, terminou empatado 3-3 e teve três expulsões, duas delas no lado vimaranense - Rafael Miranda e Tozé viram o vermelho aos 79 minutos, num lance que suscitou muitos protestos dos jogadores e do banco vimaranense.

O treinador Pedro Martins não compareceu na sala de imprensa do Estádio D. Afonso Henriques no final do jogo, tendo aparecido o presidente do emblema minhoto, que não mencionou a arbitragem de Tiago Martins e preferiu realçar que a equipa, quinta classificada da I Liga, com 41 pontos, a dois do Sporting de Braga, quarto, vai fazer tudo o que for preciso para alcançar os seus objetivos.

"O Vitória vai continuar a lutar pelo quarto lugar no campeonato e vai continuar a lutar para estar na final do Jamor, e fará o que for preciso contra tudo e contra todos", reiterou.

Júlio Mendes lembrou que o clube, tal como nos quase cinco anos em que o lidera, "vai continuar a fazer tudo o que estiver ao seu alcance para dignificar o desporto e o futebol em Portugal" e referiu que tanto os profissionais do clube, como os adeptos, merecem ser "valorizados" e "respeitados".

