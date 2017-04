O Sporting venceu hoje no terreno do Sporting de Braga, por 3-2, com um 'hat-trick' de Bas Dost, em jogo da 31.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol.

No Estádio do Municipal de Braga, o avançado holandês, melhor marcador da Liga, com 31 golos, marcou aos 50 minutos, de grande penalidade, aos 75 e aos 84, anulando a vantagem inicial conseguida por Ricardo Horta, aos 13, e desfazendo a igualdade reposta momentaneamente por Rui Fonte, aos 79.

O Sporting segue no terceiro lugar, com 67 pontos, menos cinco do que o FC Porto, segundo, e mais oito do que o Vitória de Guimarães, quarto, enquanto o Braga continua na quinta posição, com 51, mais quatro do que o Marítimo, que hoje foi derrotado pelo Feirense (2-1).

Benfica e Porto ganham



O SL Benfica e o FC Porto ganharam este sábado os seus jogos.



A três jornadas do fim do campeonato, Benfica e Porto continuam separados por três pontos. A equipa azul e branca precisa de uma derrota dos encarnados para voltar à luta pelo título.

O caminho para o final do campeonato é mais difícil para o Benfica, com deslocações aos campos do Rio Ave e Boavista e a receção ao Vitória de Guimarães, sensacional quarto, com seis vitórias consecutivas.

Já o FC Porto, recebe Paços de Ferreira e joga fora com Marítimo e Moreirense.

No estádio da Luz, o Benfica mostrou algumas dificuldades com o Estoril. Jonas fez o 1-0 na primeira parte, de penalti após falta indiscutível. Com 1-1 no marcador, o ‘salvador’ do campeão foi de novo Jonas, com um grande golo que valeu os três pontos à equipa de Rui Vitória.

Muito mais calma a vitória do FC Porto em Chaves, apesar dos golos só terem aparecido no segundo tempo – assinados por Soares (19.º golo na prova) e André André.

O Feirense regressou hoje aos triunfos da I Liga de futebol, ao derrotar em casa o Marítimo, por 2-1, depois de jogar toda a segunda parte reduzido a 10, atrasando os insulares na luta pela Liga Europa.



Arouca e Moreirense empataram hoje 2-2. Com esta igualdade, o Arouca subiu ao 14.º lugar, agora com 32 pontos, enquanto o Moreirense manteve-se na 16.ª e antepenúltima posição, com 26 pontos, mais três que o penúltimo, o Tondela.



Subidas à I Liga

O Desportivo das Aves juntou-se hoje ao Portimonense na subida à I Liga de futebol depois de empatar 2-2 na visita à União da Madeira, na 39.ª jornada do segundo escalão. Com 39 jogos, e três por disputar, o Desportivo das Aves soma 72 pontos, menos dois que o Portimonense.

