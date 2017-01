O Sporting venceu no domingo o Feirense, por 2-1, em Alvalade, e ganhou terreno aos seus opositores diretos FC Porto e Sporting de Braga, que empataram, e manteve em oito pontos a diferença para o líder Benfica.

A formação benfiquista ‘somou’ pontos em três campos na 16ª jornada, já que aos três do triunfo em casa do Vitória de Guimarães (2-0), juntou os empates a 0-0 de FC Porto e Sporting de Braga, respetivamente, em casa do Paços de Ferreira e Nacional.

O Sporting, com o triunfo frente ao Feirense, manteve o quarto lugar, mas ‘encostou’ ao Sporting de Braga (3°), ambos 33 pontos, e encurtou para dois a diferença para o FC Porto, segundo posicionado, com 35.

O holandês Bas Dos, aos cinco e 17 minutos, foi o marcador dos golos do Sporting, que lhe permitiram ascender à liderança da tabela dos melhores marcadores, com 11, tendo o Feirense ainda reduzido por Platiny, aos 61 minutos.

Adrien Silva saiu lesionado aos 37 minutos, após ter sofrido um pontapé na zona do pescoço e cara, que obrigou o capitão leonino a abandonar o relvado em maca, com colete cervical, e ser transportado em ambulância para uma unidade hospitalar.

O Rio Ave manteve o sexto lugar apesar do sofrido empate em casa 2-2 com o Desportivo de Chaves, que esteve a vencer por 2-1 e que ocupa a sétima posição com menos um ponto.

Tarantini colocou os vila-condenses em vantagem aos 18 minutos, mas os flavienses deram a volta ao marcador, com golos de Fábio Martins (54) e Rafael Lopes (75), tendo Guedes feito a igualdade, aos 80.

O mal menor do empate foi o facto de tanto Rio Ave, no sexto lugar, com 24 pontos, como o Desportivo Chaves, no sétimo, com 23, terem ‘ganho’ um ponto em relação ao ‘europeu' Vitória de Guimarães, que segue no quinto lugar com 30.

O Boavista recebeu e bateu o Vitória de Setúbal, por 1-0, com um golo de Fábio Espinho, aos 27 minutos, na marcação de uma grande penalidade, somando pela primeira vez esta temporada duas vitórias consecutivos e subiu ao nono lugar.

O Vitória de Setúbal interrompeu uma série de três triunfos seguidos em todas as competições, a mais destacada das quais frente ao Sporting (2-1), que ditou o afastamento dos ‘leões’ da Taça da Liga, e caiu para o 11° lugar, com 19 pontos.

O Arouca venceu em casa do lanterna-vermelha Tondela, por 2-1, com golos do paraguaio Walter González, aos cinco minutos, e Jorginho, aos 63. O Tondela, 18° e último classificado com 10 pontos, ainda reduziu a desvantagem por Pité, aos 80 minutos.

A vitória dos arouquenses, aliada à derrota do Vitória de Setúbal e ao facto de o Belenenses só jogar na segunda-feira, permitiu-lhe dar um salto de duas posições na tabela classificativa, passando do 12° para o décimo lugar, com 20 pontos, o dobro do Tondela, que é 18° e último.

