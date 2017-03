O Benfica, no rescaldo da eliminação da Liga dos Campeões, e o FC Porto escrevem mais um capítulo na luta pelo título português de futebol, ao defrontarem os ‘tranquilos’ Belenenses e Arouca, na 25.ª jornada da I Liga.

O tricampeão nacional, que persegue um inédito ‘tetra’, recebe a equipa do Restelo na segunda-feira, no jogo de encerramento da ronda, previsivelmente, na obrigatoriedade de vencer para recuperar o comando, caso o rival portuense cumpra a ‘obrigação’ em Arouca, na sexta-feira.

O Benfica, que dispõe de um ponto de vantagem sobre o FC Porto, procura recompor-se da goleada por 4-0 sofrida frente ao Borussia Dortmund, que ditou a eliminação na Liga dos Campeões, na qual os ‘dragões’ mantêm ténues expetativas de apuramento, depois de terem perdido em casa com a Juventus, por 2-0.

Depois de ter passado grande parte da época privado de vários jogadores influentes, o treinador benfiquista, Rui Vitória, apenas não poderá contar com um habitual titular – o médio Fejsa - para o ‘outro’ dérbi lisboeta, que venceu por 2-0 na primeira volta, no estádio do Restelo.

Desta vez, o FC Porto pode passar bem mais do que 24 horas na liderança da prova, uma vez que lhe compete abrir a jornada, frente a uma equipa do Arouca que, apesar de ocupar o 12.º lugar, está à confortável distância de 11 pontos da zona de despromoção.

O FC Porto não deverá contar com Herrera e Corona, lesionados, mas dispõe de um avançado inspirado, o brasileiro Soares, contratado ao Vitória de Guimarães em janeiro e que ‘faturou’ nos cinco jogos que disputou na Liga, num total de sete golos, com destaque para os dois do triunfo (2-1) sobre o Sporting, na estreia.

Sem perspetiva de chegar ao duo da frente, o Sporting procura conquistar no estádio do Tondela o primeiro triunfo desde a reeleição de Bruno de Carvalho para a presidência do clube lisboeta, depois do empate (1-1) em casa com o Vitória de Guimarães no dia seguinte ao ato eleitoral.

O Sporting vai apresentar-se no recinto do penúltimo classificado privado de vários titulares, com destaque para o ‘capitão’ Adrien, lesionado, o médio Bruno César e o avançado Alan Ruiz, um dos jogadores ‘em alta’ na equipa treinada por Jorge Jesus, ambos devido a suspensão.

A luta pelo quarto lugar também está acesa entre os rivais minhotos, com vantagem para o Sporting de Braga, que tem mais pontos do que o Vitória de Guimarães, ainda que a tarefa dos bracarenses seja mais difícil nesta ronda.

O Braga desloca-se ao reduto do Desportivo de Chaves, confortável sétimo posicionado, enquanto os vimaranenses recebem o ‘aflito’ Estoril-Praia, 15.º colocado, que acabou de substituir o espanhol Pedro Gomez Carmona por Pedro Emanuel no comando técnico.

Tal como os ‘canarinhos’ e o Moreirense – que joga fora com o Rio Ave -, ambos quatro pontos acima da zona de despromoção, também o Nacional, ‘lanterna-vermelha’, em igualdade pontual com o Tondela, precisa de vencer na receção ao Paços de Ferreira para ganhar alento na corrida pela manutenção.

O Marítimo, ainda com a expetativa de se intrometer entre Braga e Guimarães na luta pelos lugares de acesso às competições europeias, recebe uma equipa do Boavista tranquilamente instalada na 10.ª posição.

Programa da 25ª jornada:

- Sexta-feira, 10 mar:

Arouca - FC Porto, 20h30 (SportTV1)

- Sábado, 11 mar:

Vitória de Setúbal - Feirense, 16h (SportTV1)

Desportivo de Chaves - Sporting de Braga, 18h15 (SportTV)

Tondela - Sporting, 20h30 (SportTV1)

- Domingo, 12 mar:

Nacional - Paços de Ferreira, 16h (SportTV5)

Boavista - Marítimo, 16h (SportTV1)

Rio Ave - Moreirense, 18h (SportTV1)

Vitória de Guimarães - Estoril-Praia, 20h15 (SportTV1)

- Segunda-feira, 13 mar:

Benfica - Belenenses, 20h (BTV)

