O Benfica e o FC Porto, separados por um ponto, continuam no fim de semana a luta pela liderança da I Liga portuguesa de futebol, na 26ª jornada, uma ronda antes de se defrontarem no Estádio da Luz.

Os encarnados, campeões nacionais e líderes do campeonato, terão, em teoria, a tarefa mais complicada, ao visitarem no sábado o Paços de Ferreira, um dia antes de o FC Porto receber o Vitória de Setúbal.

Curiosamente, Benfica e FC Porto defrontam nesta ronda as últimas equipas a roubarem pontos aos rivais na luta pelo título – as 'águias' perderam com o Vitória de Setúbal (1-0) e os 'dragões' empataram em Paços de Ferreira (0-0).

Tal como na primeira volta, o Benfica procura, frente ao Paços de Ferreira, a sétima vitória consecutiva no campeonato antes de defrontar o FC Porto.

Nos ‘encarnados', Nelson Semedo falhou o último encontro – vitória sobre o Belenenses (4-0) –, mas deverá recuperar para a partida com os ‘castores’, numa altura em que Fejsa e Grimaldo também continuam entregues ao departamento médico.

O Paços de Ferreira, na 14ª posição, somou, pela primeira vez esta temporada, quatro jogos seguidos sem perder, mas, nas últimas nove receções ao Benfica para a I Liga, perdeu oito e apenas venceu uma.

Já a saber o resultado do seu rival, o FC Porto apenas entra em campo no dia seguinte, frente ao Vitória de Setúbal, 11° classificado, equipa que empatou com os 'dragões' (0-0) na primeira volta.

Após a eliminação nos oitavos de final da Liga dos Campeões, com uma segunda derrota com a Juventus (1-0), os 'dragões' regressam à I Liga, única prova em que ainda estão em competição, na qual não perdem desde a terceira jornada – Sporting (2-1) – e vêm de uma série de nove triunfos consecutivos.

Apesar de ter cedido dois pontos na primeira volta, o FC Porto não perde em casa com os sadinos desde 1989/90 e venceu nos últimos 10 encontros no Dragão.

Na terceira posição, já a 12 pontos do Benfica e com oito de avanço sobre o Sporting de Braga, o Sporting parece ter como grande objetivo até ao final da temporada fazer do holandês Bas Dost o melhor marcador dos campeonatos europeus – está a um golo de Messi.

Os 'leões' vão receber no sábado o 17° e penúltimo classificado Nacional, que não vence há 12 encontros e está a três pontos da zona de manutenção.

Com apenas uma vitória nos últimos oito encontros, o Sporting de Braga defende no sábado o terceiro lugar, na visita ao Belenenses, que ocupa um tranquilo 10° lugar.

A dois pontos do rival minhoto, o Vitória de Guimarães, que ocupa a quinta posição, última de acesso à Liga Europa, joga no domingo com o Rio Ave, sétimo, a seis pontos dos vimaranenses.

Depois de interromper uma série de 10 jogos sem perder, ao ser derrotado em casa do Boavista (3-0), o Marítimo mantém-se na luta pela qualificação para as competições europeias, a três pontos do Guimarães, e joga no domingo com o Arouca, 13°, com 27 pontos, a três dos 30 que muitos treinadores têm definido como meta para a manutenção.

A oito pontos do quinto posto, o Boavista, oitavo, ainda pode intrometer-se na luta pela Europa e visita na sexta-feira, na abertura da ronda, o Estoril-Praia, 15° e apenas quatro pontos da zona de despromoção.

Na luta pela manutenção, o Tondela, 18° e último classificado, com 16 pontos, tem no sábado um encontro que pode ser decisivo, na visita ao Moreirense, 16° posicionado e primeiro acima da ‘linha de água’, com quatro pontos de avanço sobre os tondelenses.

Belenenses, 10°, visita no domingo o Feirense, 12°, numa partida entre duas equipas tranquilas na tabela.

Programa da 26ª jornada:

- Sexta-feira, 17 março:

Estoril-Praia - Boavista, 20h30

- Sábado, 18 março:

Belenenses - Sporting de Braga, 16h

Moreirense - Tondela, 16h

Sporting - Nacional, 18h15

Paços de Ferreira - Benfica, 20h30

- Domingo, 19 março:

Marítimo - Arouca, 16h

Feirense - Desportivo de Chaves, 16h

FC Porto - Vitória de Setúbal, 18h

Vitória de Guimarães - Rio Ave, 20h15

