O líder Benfica e o FC Porto, separados por apenas um ponto no topo da I Liga portuguesa de futebol, defrontam-se este sábado na Luz, num encontro da 27ª jornada que pode ser decisivo para o título.

Depois de terem perdido pontos na última ronda, com o Paços de Ferreira e Vitória de Setúbal, respetivamente, 'águias' e 'dragões' defrontam-se no sábado com a liderança em jogo.

O Benfica-FC Porto realiza-se após uma semana de pausa, para os jogos de seleções, que fizeram com que os dois treinadores tenham estado a preparar o clássico com várias baixas nos plantéis.

No Benfica, que não perde há sete encontros no campeonato, o médio sérvio Fejsa, sem jogar desde 19 de fevereiro, poderá regressar à competição, subsistindo dúvidas sobre a recuperação do central Lindelöf, que falhou os dois encontros da seleção sueca.

Caso não aconteçam surpresas de última hora, o FC Porto vai apresentar-se na máxima força, num encontro ao qual chega com uma série de 23 encontros sem perder, desde o único desaire na prova, em Alvalade (1-2), à terceira ronda.

Nas derradeiras 10 receções ao FC Porto para o campeonato, o Benfica apenas venceu duas, enquanto os ‘dragões’ ganharam quatro, a último das quais na última temporada, por 2-1, numa partida marcada por uma grande exibição de Iker Casillas.

Ajudar Bas Dost a conquistar a Bota de Ouro é provavelmente o grande objetivo do Sporting até ao final da temporada. A nível interno, o holandês tem 24 golos, mais oito do que o portista Soares, estando a um do argentino Lionel Messi no prémio europeu.

Os 'leões', 'presos' na terceira posição, reencontram no domingo o Arouca, depois do polémico encontro da primeira volta, em que os dirigentes de ambos os clubes se acusaram mutuamente de agressões no túnel de Alvalade.

O Arouca vai receber o Sporting com Jorge Leitão, treinador dos juniores, à frente da equipa, depois de Manuel Machado ter sido o segundo técnico a deixar o clube esta temporada.

No último encontro da ronda, no domingo, o Sporting de Braga, que tem 46 pontos, procura defender o quarto lugar, na receção ao Marítimo, sexto, com 40.

Os bracarenses até podem iniciar este encontro na quinta posição, caso o Vitória de Guimarães, para já quinto, a dois pontos dos rivais minhotos, vença na sexta-feira em casa do lanterna-vermelha Nacional, que não ganha há 13 encontros e estreia o terceiro treinador da temporada, João de Deus.

Com os mesmos pontos do Nacional e a quatro da zona de manutenção, o Tondela, 17° posicionado e sem vitórias há sete encontros, recebe no sábado o Estoril-Praia, 15°, com mais cinco pontos do que os tondelenses e que não vença há seis jogos.

Sem triunfos desde que venceu a Taça da Liga, o Moreirense, 16° e primeira equipa acima da 'linha de água', também mudou de treinador e Petit vai estrear-se no domingo, na visita ao terreno do Vitória de Setúbal, 12°.

No encontro entre duas equipas que ainda têm ténues hipóteses de chegar à Liga Europa e que estão separados por um ponto, o Boavista, oitavo classificado, recebe o Rio Ave, no sábado.

Atrás de 'axadrezados' e vila-condenses, está o Desportivo de Chaves, nono posicionado, que recebe na sexta-feira o Paços de Ferreira, 13°, enquanto no domingo, o Belenenses, 10°, joga em casa com o Feirense, 11°.

Programa da 27ª jornada:

- Sexta-feira, 31 março:

Desportivo de Chaves – Paços Ferreira, 19h

Nacional – Vitória de Guimarães, 21h

- Sábado, 01 abril

Tondela – Estoril-Praia, 16h

Boavista – Rio Ave, 18h15

Benfica – FC Porto, 20h30

- Domingo, 02 abril

Vitória de Setúbal – Moreirense, 16h

Belenenses – Feirense, 16h

Arouca – Sporting, 18h

Sporting de Braga – Marítimo, 20h15

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.