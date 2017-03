O líder Benfica e o perseguidor FC Porto defrontam adversários acessíveis na 24ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, ainda que o tricampeão nacional enfrente uma tarefa mais complicada, no estádio do Feirense.

A equipa lisboeta, em busca de um inédito quarto título consecutivo, joga no sábado no reduto do 13° colocado, duas horas depois de o rival portuense – que está a um ponto de distância - receber o Nacional, penúltimo posicionado.

O Benfica pode entrar em campo no segundo lugar provisório do campeonato, caso o FC Porto confirme o favoritismo frente aos madeirenses, tal como aconteceu há duas jornadas, tendo respondido à altura, ao vencer por 1-0 no recinto do Sporting de Braga.

Face à ‘intermitência’ do brasileiro Jonas, melhor marcador da liga na época passada, o Benfica tem-se apoiado no instinto goleador de Mitroglou, autor de nove golos nos últimos seis jogos, entre os quais nas vitórias tangenciais sobre o Borussia Dortmund, para a Liga dos Campeões, e o Braga.

A mais recente ‘proeza’ do internacional grego foram os dois golos marcados na terça-feira ao Estoril-Praia, no triunfo por 2-1 na primeira mão das meias-finais da Taça de Portugal, o terceiro ‘bis’ do avançado em cinco partidas.

Além de ter Jonas em dúvida, o treinador do Benfica, Rui Vitória, não poderá contar para o embate com o Feirense – que na primeira volta foi goleado no Estádio da Luz por 4-0 – com o defesa Grimaldo e o médio Fejsa, habituais titulares, ambos lesionados.

O FC Porto também se debate com várias baixas para a receção ao Nacional, casos do defesa Maxi Pereira, suspenso, o médio Herrera e o avançado Corona, lesionados, mas o técnico Nuno Espírito Santo deverá continuar a beneficiar do ‘efeito Soares’.

O avançado brasileiro, contratado ao Vitória de Guimarães durante a reabertura do mercado de transferências, marcou em todos os quatro jogos que disputou pelos ‘dragões’ na liga, com destaque para os dois golos do triunfo (2-1) sobre o Sporting, na estreia.

A equipa portuense tem contra si o facto de o Nacional necessitar desesperadamente de pontos para escapar à 17ª e penúltima posição, a primeira abaixo da ‘linha de água’, enquanto o Feirense parece relativamente tranquilo no 13º posto, 10 pontos acima da zona de despromoção.

O Sporting, cada vez mais longe do título, mas, simultaneamente, mais seguro no terceiro lugar, recebe o Vitória de Guimarães, com o qual tem ‘contas a ajustar’ do confronto da primeira volta, em que esteve a vencer por 3-0 e consentiu o empate 3-3, fixado por... Soares.

O brasileiro já não poderá ser uma ameaça para os ‘leões’, mas o maliano Marega, autor de um ‘bis’ naquela partida, é uma das principais armas vimaranenses, motivados pela vitória por 2-0 sobre o Desportivo de Chaves para a Taça de Portugal.

Mais do que atacar o terceiro lugar do Sporting, os vimaranenses deverão estar mais interessados em isolar-se no quarto lugar, deixando a companhia do rival Braga, que recebe o Arouca (12º) na expetativa de pôr fim à série negativa de seis jogos seguidos sem ganhar na prova.

O Marítimo, sexto classificado, e o sensacional Chaves, sétimo, que ainda ambicionam chegar à zona europeia da tabela, medem forças com duas equipas instaladas imediatamente abaixo, o Vitória de Setúbal e o Belenenses, respetivamente.

O ‘lanterna-vermelha’ Tondela procura conquistar a primeira vitória fora de casa no estádio do Paços de Ferreira, enquanto o Moreirense, 16º colocado e primeira equipa acima da zona de despromoção, recebe o tranquilo Boavista na abertura da ronda, na sexta-feira.

Programa da 24ª jornada da I Liga:

- Sexta-feira, 03 mar:

Moreirense - Boavista, 20h30 (SportTV1)

- Sábado, 04 mar:

Sporting de Braga - Arouca, 16h (SportTV1)

FC Porto - Nacional, 18h15 (SportTV1)

Feirense - Benfica, 20h30 (SportTV1)

- Domingo, 05 mar:

Paços de Ferreira - Tondela, 11h45 (SportTV1)

Marítimo - Vitória de Setúbal, 16h (SportTV1)

Belenenses - Desportivo de Chaves, 18h (SportTV1)

Sporting - Vitória de Guimarães, 20h15 (SportTV1)

- Segunda-feira, 06 mar:

Estoril-Praia - Rio Ave, 20h (SportTV1)