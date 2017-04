O Benfica venceu hoje o Moreirense, por 1-0, em jogo da 28.ª jornada da I Liga de futebol, disputado em Moreira de Cónegos.

Os 'encarnados' chegaram ao intervalo já em vantagem, tendo valido o golo apontado pelo avançado internacional grego Mitroglou, aos 42 minutos.

Com esta vitória, o Benfica fecha a jornada na primeira posição com 68 pontos, mais um do que o FC Porto, segundo classificado, enquanto o Moreirense é 16.º com 21, apenas mais um ponto do que o Nacional, primeira equipa situada abaixo da linha de despromoção.

Vitória bate Tondela pela margem mínima

O Vitória de Guimarães recebeu e venceu hoje o Tondela, por 2-1, e voltou a igualar o Sporting de Braga no quarto posto da I Liga de futebol, enquanto os tondelenses são cada vez mais últimos.

Golos de Texeira, aos 14 minutos, e de Hurtado, aos 45+1, permitiram aos vimaranenses chegar a uma vantagem de dois tentos ao intervalo, de nada valendo aos visitantes o golo anotado por Jailson, aos 84, na conversão de uma grande penalidade.

O triunfo permitiu ao Vitória manter o quinto lugar, mas com os mesmos 50 pontos do Sporting de Braga, quarto, enquanto o Tondela é último com 17 pontos.

Rio Ave e Vitória se Setúbal empatam sem golos

O Rio Ave e o Vitória de Setúbal empataram hoje 0-0, em jogo da 28.ª jornada da I Liga portuguesa de futebol, disputado em Vila do Conde.

A jogar em casa, depois de um triunfo no terreno do Boavista na jornada anterior, o Rio Ave somou o sexto empate no campeonato e mantém-se no sétimo lugar, agora, com 39 pontos, menos dois do que o Marítimo (6.º), que recebe o Desportivo de Chaves (8.º) na segunda-feira.

O Vitória de Setúbal, que nunca venceu em Vila do Conde, subiu ao nono posto, com 35 pontos, tantos quantos tem o Feirense (10.º) e menos um do que o Chaves.

Nacional vence Estoril-Praia e mantém-se na luta pela manutenção

Um golo do egípcio Zizo, aos 77 minutos, permitiu hoje ao Nacional vencer 1-0 em casa do Estoril-Praia e manter-se assim na luta pela permanência na I Liga de futebol, em jogo da 28.ª jornada da prova.

Os 'alvinegros', que não ganhavam desde 11 de dezembro - vitória 3-2 sobre o Tondela -, já somavam 14 jogos consecutivos sem vencer, entre os quais oito derrotas e seis empates, e somaram assim um triunfo precioso na luta pela fuga à zona de descida.

A vitória permite à equipa madeirense manter-se para já no 17.º e penúltimo lugar com 20 pontos, menos um do que o Moreirense, a primeira equipa acima da linha de despromoção e que hoje recebe o Benfica, enquanto o Estoril está no 15.º com mais cinco pontos do que os insulares.

Resultados da 28.ª jornada da I Liga de futebol:

Feirense - Sporting de Braga, 0-1

Paços de Ferreira – Arouca, 1-1

FC Porto – Belenenses, 3-0

Sporting – Boavista, 4-0

Rio Ave - Vitória de Setúbal, 0-0

Estoril-Praia – Nacional, 0-1

Vitória de Guimarães – Tondela, 2-1

Moreirense – Benfica, 0-1

Marítimo - Desportivo de Chaves (10/04, 20:00).

