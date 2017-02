O FC Porto oficializou hoje a opção de compra do passe do futebolista espanhol Óliver Torres por um valor de 20 milhões de euros, em comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários.

“A Futebol Clube do Porto – Futebol, SAD (...) vem informar o mercado que exerceu a opção de compra para a aquisição dos direitos desportivos do atleta Óliver, pelo montante de 20.000.000 € (vinte milhões de euros), ao Club Atlético de Madrid”, lê-se no comunicado.

Os ‘dragões’ adiantam ainda que “o contrato de trabalho com o jogador, para as épocas seguintes, será efetivado após término do contrato de empréstimo em vigor”. A transferência de Óliver torna-se na mais cara compra de sempre do FC Porto, em igualdade com a do francês Gianni Imbula, contratado no início da última temporada ao Marselha.

A contratação do médio francês, que se transferiu em janeiro de 2016 para o Stoke City por 24 milhões de euros, tinha superado os 19 milhões que os ‘dragões’ pagaram pela aquisição de 85% do passe do internacional brasileiro Hulk.

O médio espanhol, de 22 anos, regressou esta temporada ao FC Porto, por empréstimo do Atlético de Madrid, tal como havia acontecido em 2014/15.

Esta temporada, Óliver tem sido um dos jogadores mais utilizados pelo treinador Nuno Espírito Santo, que lançou em 27 encontros o espanhol, que já marcou dois golos.

Formado no Atlético de Madrid, o internacional sub-21 espanhol deixa, pela primeira vez, de pertencer aos quadros dos ‘colchoneros’, apesar de já ter passado também pelo Villarreal, em 2013/14, cedido pelo clube da capital.



