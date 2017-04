O presidente do Sporting, Bruno de Carvalho, disse hoje que será sempre intolerante quando forem "ultrapassadas as linhas básicas da vida", depois da morte, no sábado, de um adepto do clube nas imediações do Estádio da Luz.

"Sou e serei duro e intolerante sempre que forem ultrapassadas as linhas básicas da vida. Um crime é um crime, seja quem for o seu autor, e eu manterei sempre a minha postura perante criminosos. Mas também temos de saber enaltecer as grandes atitudes e os adeptos do Sporting mostraram ontem [sábado] em Alvalade a sua grandeza", escreveu na sua página oficial no Facebook.

Numa longa mensagem, Bruno de Carvalho criticou o presidente do Benfica, Luís Filipe Vieira, por não ter aceitado o seu convite para a tribuna VIP do Estádio José Alvalade no dérbi de sábado da I Liga, que terminou com uma igualdade a um golo.

"Ontem acreditei que Vieira seria capaz de sofrer uma regeneração e por isso lhe fiz o convite para assistir ao jogo na tribuna. O facto de estar refém de claques ilegais que apoia não o permitiram", afirmou.

No final do encontro, o líder dos 'encarnados', sem nunca mencionar nomes, comparou Bruno de Carvalho a Vale e Azevedo, antigo presidente do Benfica, e afirmou que tem sido o presidente dos 'leões' a provocar as 'águias', considerando que "provocação gera violência".

"Depois do jogo [Vieira] perdeu a hipótese, mais uma vez, de criticar veementemente alguns dos seus adeptos, desta vez pela quebra do minuto de silêncio, feito em homenagem ao adepto sportinguista morto, com a já célebre e repugnante imitação do som do 'very light' que matou outro adepto do Sporting em 1996", escreveu Bruno de Carvalho.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.