O avançado holandês do Sporting, Bas Dost, foi esta quinta-feira eleito o melhor jogador da I Liga de futebol em janeiro.

O internacional holandês, que marcou sete golos em quatro jogos no primeiro mês do ano, recolheu 12,88% dos votos, à frente de Danilo Pereira, do FC Porto, com 12%, e de Daniel Podence, ao serviço do Moreirense e agora no Sporting, com 9,04%.

Já Rui Costa, do Varzim, foi eleito como melhor jogador da II Liga do último mês. O jogador superiorizou-se a Diogo Gonçalves (Benfica B) e Pires (Portimonense).

A Liga anunciou ainda que o melhor golo do mês pertence a Rafa Silva, do Benfica, na 18.ª jornada do campeonato, frente ao Tondela.



