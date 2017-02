Cristiano Ronaldo, Pepe e Rui Patrício, campeões europeus por Portugal, são os nomeados para o prémio jogador do ano na gala Quinas de Ouro, anunciou esta quinta-feira a Federação Portuguesa de Futebol (FPF).

Na segunda edição da gala de prémios da FPF, o organismo que tutela o futebol português juntou-se à Associação Nacional de Treinadores de Futebol (ANTF) e ao Sindicato dos Jogadores Profissionais de Futebol (SJPF).

Os três futebolistas, decisivos na campanha lusa rumo ao título europeu em 2016, ‘lutam’ por um dos prémios mais importantes da gala, enquanto o selecionador Fernando Santos, Rui Vitória, campeão pelo Benfica, e Vítor Oliveira, que conduziu o Desportivo de Chaves à I Liga, são os nomeados a treinador do ano de futebol masculino.

André Silva (FC Porto), Gelson Martins (Sporting) e Renato Sanches (Benfica e Bayern Munique) são os candidatos ao prémio de revelação.

No futebol feminino, Ana Borges, Cláudia Neto e Matilde Fidalgo são as candidatas ao prémio de futebolista do ano, com Francisco Neto, selecionador, Pedro Bouças, campeão pelo Futebol Benfica, e Fernando Matos, do Valadares Gaia, concorrem ao prémio de treinador do ano.

A seleção principal, a seleção de futebol de praia e seleção de sub-17 são as candidatas a equipa do ano masculina, enquanto, no setor feminino, as nomeadas são a seleção A, o Futebol Benfica e o Valadares Gaia.

Os nomeados foram escolhidos pelo Conselho Quinas de Ouro, liderado pelo ex-internacional português Luís Figo, e que tem representantes da FPF, da ANTF e do SJPF.

Os premiados serão escolhidos pelos treinadores, pelos futebolistas e pelos adeptos, que podem votar no sítio oficial da Gala Quinas de Ouro na Internet.

Na cerimónia serão ainda premiados os melhores árbitros de 2015/16 e serão revelados o ‘onze’ do ano de futebol masculino e o ‘onze’ do ano de futebol feminino, que serão escolhidos pelo SJPF.

Lista de nomeados:

- Jogadora portuguesa do ano futebol: Ana Borges, Cláudia Neto e Matilde Fidalgo.

- Jogador português do ano futebol: Cristiano Ronaldo, Pepe e Rui Patrício.

- Jogador do ano futebol de praia: Elinton Andrade, Madjer e Rui Coimbra.

- Jogadora do ano futsal: Ana Azevedo, Ana Catarina e Inês Fernandes.

- Jogador do ano futsal: Bebé, Cardinal e Ricardinho.

- Jogadora revelação do ano (21 anos ou menos em 2016): Andreia Norton, Catarina Amado e Vanessa Marques.

- Jogador revelação do ano (21 anos ou menos em 2016): André Silva, Gelson Martins e Renato Sanches.

- Treinador do ano futebol masculino: Fernando Santos, Rui Vitória e Vítor Oliveira.

- Treinador do ano futebol feminino: Fernando Matos, Francisco Neto e Pedro Bouças.

- Treinador do ano futsal masculino: Joel Rocha, Jorge Braz e Nuno Dias.

- Treinador do ano futsal feminino: Francisco Paiva, Pedro Nova e Teresa Jordão.

- Treinador do ano futebol praia: José João Marques, Mário Miguel e Mário Narciso.

- Treinador do ano formação: António Folha, Hélio Sousa e João Couto.

- Treinador revelação do ano: Jorge Simão, Ricardo Soares e Sérgio Bóris.

- Equipa do ano masculina: Seleção A, Seleção Futebol Praia e Seleção Sub-17.

- Equipa do ano feminina: Futebol Benfica, Seleção A e Valadares Gaia.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.