O FC Differdange impôs-se ao US Esch e está com um pé na final do play-off título de futsal. O outro jogo, entre a Amicale Clervaux e o Samba 7 ALSS, ficou envolto em polémica por causa de jogadores alinhados que estavam alegadamente castigados.

O FC Differdange está bem lançado para a final do play-off título do campeonato luxemburguês de futsal, depois de ter vencido no domingo no terreno do US Esch por 1-9, em jogo da primeira mão do play-off título.

O outro favorito, o Samba 7 ALSS Futsal Niederkorn, foi também vencer fora o respetivo encontro da primeira mão, impondo-se frente à Amicale Clervaux por 4-5.

Este jogo ficou envolto em polémica depois de a Amicale Clervaux ter apresentado um protesto à Federação Luxemburguesa de Futebol (FLF), alegando que o Samba 7 terá alinhado no encontro jogadores que estavam castigados. De momento, o resultado fica em suspenso até que a FLF conclua uma investigação ao caso e homologue o resultado.

Dentro das quatro linhas, os nortenhos deram uma boa réplica, quando o resultado era de 2-2 ao intervalo. Na segunda parte, depois de as duas formações estarem novamente empatadas, agora a três bolas, os homens de Niederkorn tiveram uma ponta final mais produtiva, fixando o resultado em 4-5, para satisfação de Luís Ramos, presidente do Samba 7 ALSS. “Começámos por dominar o encontro nos primeiros 10 minutos de jogo. Tivemos pelo menos seis bolas no poste e numerosas ocasiões para ampliar o marcador”, disse Luís Ramos ao Contacto, esperando agora, na segunda mão, “lutar até ao fim” para ir à final.

Da parte da Amicale, faltou “sorte”. “Estivemos bem compactos defensivamente e jogamos no contra-ataque. Faltou-nos uma pontinha de sorte para igualar a partida”, desabafa António Ferreira, jogador da equipa nortenha.

No outro encontro, a US Esch não teve nenhuma hipótese frente ao FC Differdange. O resultado foi expressivo, 1-9, mas o treinador da equipa de Differdange, Hélio Almeida, não quer facilitar no jogo da segunda mão. “O que nós conseguimos aqui, o US Esch também o poderá fazer no próximo encontro. Eles vão querer mostrar outra filosofia de jogo, vão tentar ser mais agressivos e mais ofensivos”.

De acordo com o calendário da FLF, os jogos da segunda mão vão ter lugar no próximo domingo, dia 9 de abril.

RAF Team em vantagem no primeiro jogo de barragem

O RAF Team, penúltimo da tabela da Liga 1, venceu este domingo o Union Titus Pétange, vice-campeão da Liga 2, por 10-8. Este foi o primeiro de três jogos que vão ditar qual das duas equipas fica na Liga 1.

A formação RAF Team, de Differdange, esteve mesmo a perder ao intervalo por 5-3, antes de dar a cambalhota no resultado na segunda metade.

“Tivemos pouca sorte na primeira parte e o guarda-redes deles fez uma boa prestação. Corrigimos os erros na segunda parte e estivemos melhor na finalização. Gostava de felicitar os meus jogadores pela vitória e pela coragem que demonstraram neste encontro. Agora temos que conquistar um resultado positivo em Pétange para garantir a permanência”, augura o treinador adjunto Mickael Fernandes.

O segundo jogo está marcado para 9 de abril e o terceiro para o dia 23, também deste mês.

S. Guillaume / P. Bastos (Rdc)

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.