(ND) O FC Differdange empatou (2-2) segunda-feira à noite com a US Esch, em jogo da segunda mão das meias-finais do play-off do título, em Oberkorn, e vai à final do campeonato nacional de futsal.

A equipa orientada por Élio Moreira segurou a vantagem obtida na primeira mão, em que o Differdange (FCD03) bateu a US Esch, por 9-1, em Esch/Lallange.

Assim, e pela terceira época consecutiva, o Differdange vai disputar a final do campeonato. Na primeira temporada oficial do futsal luxemburguês (2014/15), o Differdange bateu na final a US Esch e sagrou-se no primeiro campeão nacional oficial do país.

Na época seguinte, a defender o título, o FCD03 chegou novamente à final, que acabaria por perder para o ALSS Munsbach.

Agora, esta época frente à Amicale, o Differdange vai tentar recuperar o título.

Sobre o jogo da segunda mão, Élio almeida, treinador do FCD03, foi perentório: “Neste jogo, perante a vantagem de trouxemos da primeira mão, notou-se claramente um decréscimo nos níveis de concentração e de assertividade dos meus atletas, muito, também, por mérito da equipa do Esch que jogou desinibida e sem nada a perder e com essa postura dificultou a nossa "estratégia" para este jogo”, analisou o técnico.

Élio Almeida diz que o plantel já só pensa na final contra a Amicale, equipa que surpreendentemente eliminou o Samba 7 ALSS .

“Alcançamos o objetivo de garantir a presença na final e agora iremos preparar com todo o rigor e seriedade os jogos com a Amicale Clervaux, uma equipa muito competitiva, com um "misto" de jogadores experientes e jovens talentosos que tornam o seu modelo de jogo muito dinâmico. Espero que os meus jogadores sejam humildes, que respeitem ao máximo as qualidades e características da equipa adversária e que tenham a competência de colocar todo o "trabalho" de uma época em prática em busca do sucesso coletivo que ambicionámos”, disse, ao CONTACTO, Élio Almeida.

“Por fim, desejo que ambas as equipas, juntamente com as equipas de arbitragem, possam proporcionar bons espetáculos de Futsal, pois assim será a modalidade que sairá vencedora desta final”, rematou o treinador do FCD03.

A final do campeonato nacional de futsal entre a Amicale Clervaux e o FC Differdange 03 será disputada à melhor de cinco jogos. O primeiro encontro realiza-se no fim de semana de 23 de abril.

