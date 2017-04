A equipa da Amicale Clervaux é a primeira finalista do campeonato nacional de futsal, depois de este domingo ter conseguido eliminar o Samba 7 ALSS, nas meias-finais da competição.

Após a vitória alcançada na secretaria referente ao jogo da primeira mão (3-0) , a Amicale foi derrotada domingo em Oberkorn pelo Samba, por 5-2, um resultado, contudo, suficiente para que a equipa nortenha carimbasse a qualificação.



No conjunto das duas mãos, as equipas terminaram com uma vitória para cada lado e empatadas a 5 golos, valendo à Amicale os dois tentos marcados em casa do adversário.

“Encaramos a eliminatória com muita humildade, reconhecendo a superioridade do adversário. Os meus jogadores foram fantásticos, com muita garra e ambição. Somos justos finalistas”, disse, ao CONTACTO, Filipe Pinto, treinador da Amicale Clervaux.

O técnico deixou ainda uma palavra de apreço à forte falange de apoio. “Os nossos adeptos responderam ao nosso apelo e marcaram presença em grande número no pavilhão para nos apoiar e, sem dúvida, esta vitória é também deles, foram fundamentais no que alcançamos”, sublinhou o treinador luso.

Para além da final do campeonato, a Amicale vai também disputar a final da Taça do Luxemburgo de Futsal frente ao Racing, no próximo dia 17 de abril.



Filipe Pinto acredita na “dobradinha”. “Agora vêem as finais, as tais que existem para ser ganhas. É com esse desejo e ambição que vamos encarar cada uma delas, sendo respeitando o valor de ambos os adversários”, enfatizou o técnico que quer fazer história ao serviço da Amicale.

O outro finalista será conhecido esta segunda-feira à noite, após a receção do FC Differdange à US Esch, em Oberkorn.

A equipa de Differdange tem um pé praticamente na final depois de na partida da primeira mão ter ‘cilindrado’ a US Esch por 9-1, em Esch/Lallange.

RAF Differdange fica na Ligue 1

O RAF Differdange, penúltimo da Ligue 1, bateu ontem o Titus Pétange (vice-campeão da Ligue 2), por 6-3, no segundo jogo de “barragem” e garantiu a manutenção no principal escalão do futsal luxemburguês.

A equipa do RAF venceu assim as duas primeiras partidas da eliminatória, não sendo necessária a realização do jogo 3. No primeiro encontro, o RAF tinha ganho por 10-8.

“Penso que fomos a equipa com mais garra, mais vontade de vencer. Mostramos ter uma mentalidade de campeões, de vencedores. Soubemos jogar como uma equipa de primeira divisão e mostramos que merecíamos ficar na Ligue 1. Acabamos esta aventura [temporada] com o sentimento de dever cumprido“, afirmou, ao CONTACTO, Michael Fernandes, treinador adjunto do RAF Differdange.

Siga-nos no Facebook, Twitter e receba a nossa newsletter das 17h30.