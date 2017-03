A luta pela permanência é o grande objetivo dos encarnados do Cents para esta época. Com limitações financeiras e de outra ordem, dirigentes, treinadores e jogadores pedem ’casa cheia’ aos sócios e simpatizantes para os jogos até ao final do campeonato.



Por Álvaro Cruz



O RM Hamm Benfica defronta no domingo o Rumelange, em casa, num jogo de grande importância para a permanência da equipa entre a elite do futebol luxemburguês. Dirigentes, treinadores e jogadores dos encarnados do Cents apelam à mobilização e apoio de sócios e simpatizantes do clube para os encontros que faltam disputar até ao final do campeonato.

“Precisamos do apoio de todos os nossos sócios e simpatizantes para alcançarmos a permanência na Liga BGL” lança Daniel Santos, treinador da equipa, “principalmente nos quatro jogos que vamos ter em casa” reforça o técnico português.

Após o excelente arranque no início da segunda volta com a obtenção de sete pontos em nove possíveis, os encarnados sofreram três derrotas nos últimos três jogos, resultados que Daniel Santos lamenta, mas justifica: “Perder em Dudelange e em Differdange, equipas que lutam pelo título, é normal. Mas em casa, frente ao Racing, é que não estava nas nossas previsões. Temos de recuperar esses três pontos já no domingo, contra o Rumelange, um adversário direto na luta pela permanência”, sublinha.

O treinador do Hamm Benfica garantiu ao Contacto que os seus jogadores estão “bastante empenhados e concentrados apenas na conquista dos três pontos”.

“O jogo frente ao Rumelange é a primeira de sete ’finais’ que vamos disputar até ao final desta época. Temos trabalhado afincadamente durante a pausa internacional para preparar este jogo e o nosso pensamento é apenas o de conseguir uma vitória. Os jogadores têm sido inexcedíveis e não poupam esforços nos treinos e jogos”, explica.

Mas o jovem treinador reclama o apoio de todos e apela de forma especial à presença massiva dos sócios e simpatizantes dos encarnados. “Precisamos do apoio de todos aqueles que gostam do clube e de uma forma geral de todos os benfiquistas no Luxemburgo. A sua presença é fundamental para jogadores, dirigentes e treinadores. Queremos festejar com eles no final do jogo uma vitória que será, obviamente de todos”, vinca.

Rumelange, Käerjéng, Rosport e Strassen são os adversários nos jogos em casa e para o timoneiro dos encarnados, “só as vitórias é que podem catapultar a equipa para os patamares desejados”.

“Este clube, os seus dirigentes, jogadores e treinadores merecem esse tão importante apoio pela dedicação e esforços que têm feito ao longo da época em prol do clube”, reivindica.

“Da parte dos treinadores e dos jogadores, posso garantir que o nosso único pensamento é dar o máximo em defesa do emblema que representamos”, confia.

Carlos Lemos, conhecido dirigente do clube de Hamm, afina pelo dispasão do treinador português e alerta: “O clube precisa do apoio de todos os benfiquistas para permanecermos entre os melhores. A presença no estádio e o seu precioso apoio será determinante para a obtenção dos nossos objectivos”, diz o responsável dos encarnados.

“Somos um clube que não nada em dinheiro e temos um dos orçamentos mais baixos da elite do futebol grão-ducal. A nossa aposta nos jovens e em jogadores que se identifiquem com a filosofia do clube merece ser apoiada. O Hamm Benfica precisa do apoio dos sócios e dos portugueses residentes no Luxemburgo para que no final da época consigamos atingir o nosso grande objetivo que é a permanência na Liga BGL”, conclui.

